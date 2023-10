Bezirks Business Awards: Die Sieger in Floridsdorf!

„Die vielen Betriebe sind der Motor unseres Bezirks“, strahlte Bezirksvorsteher Georg Papai bei der Verleihung der Bezirks Business und Medical Awards im wunderschönen Amtshaus Am Spitz, das ja zu Kaiser-Zeiten als Rathaus für eine eigene Floridsdorfer Stadt in Niederösterreich gebaut worden war. Kein Wunder, dass diese Gala, an der auch Papais Stellvertreterin Astrid Pany teilnahm, ein majestätisches Flair ausstrahlte …

108.000 Leser haben abgestimmt

Über 108.000 Leser und Leserinnen des Wiener Bezirksblatts hatten die Top-Unternehmen im Bezirk ermittelt. „Ich höre diese Zahl immer wieder gerne“, schmunzelte Geschäftsführer Thomas Strachota. Und auch die vielen Gewinner konnten sich ein Lachen der Zufriedenheit nicht verkneifen. Beim Medical Award gab es sogar eine Premiere: Sonja Kriz, Direktorin der „Häuser zum Leben“, gewann gleich zwei tolle Preise, mit dem Haus Jedlersdorf und dem Haus Leopoldau.

Neues Gesundheitszentrum

Eine gute Nachricht für die Floridsdorfer verkündeten Petra Lang und Tijana Simic vom Shopping Center Nord, das bei den Großbetrieben gewann: „Bei uns ist ein Gesundheitszentrum in Planung!“

DIE GEWINNER

Bezirks Medical Award

Haus Jedlersdorf – Häuser zum Leben

Haus Leopoldau – Häuser zum Leben

HNO-Ordination Dr. Alfred Engel

Kleinbetriebe

1. Platz: NXT CargoBikes

2. Platz: Gasthaus Frohes Schaffen

3. Platz: Optik Kollmayer

Mittelbetriebe

1. Platz: Weingut & Heuriger Richard Lentner

2. Platz: tierLADEN SinCity

3. Platz: RE/MAX Dreams – Immo 21

Großbetriebe

1. Platz: Shopping Center Nord

2. Platz: Siemens AG Österreich

3. Platz: Citygate Shopping