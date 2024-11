Bezirks Business Awards: Unternehmen in Neubau feiern!

An die 110.000 Stimmen wurden insgesamt beim Online-Voting für die Bezirks Business und Medical Awards abgegeben – viele davon für die Betriebe und Gesundheitseinrichtungen in Neubau.

Allen Grund zum Feiern hatten gestern einige Unternehmen im 7. Bezirk – denn sie wurden von den Leser:innen des Wiener Bezirksblatts zu den besten des Bezirks gewählt und kamen zur Verleihung der Bezirks Business und Medical Awards in der Bezirksvorstehung Neubau zusammen. Der Preis spiegelte nicht nur die Wertschätzung der zufriedenen Kunnd:innen und Patient:innen im Bezirk wider, sondern auch die Vielfalt an Betrieben, die es in Neubau gibt. So zeigte sich auch Bezirkschef Markus Reiter begeistert über „die Stärke, die wir haben“ und bedankte sich bei allen Wirtschaftstreibenden für ihr Engagement: „Neubau ist ein bunter und vielfältiger Bezirk, der auf die ganze Welt hinaus wirkt.“

Familiäre Betriebe & große Namen

Unter den Preisträger:innen fanden sich sowohl kleine Familienbetriebe wie der Nähmaschinenspezialist „Kastl & Reiter“, der bereits in 3. Generation geführt wird, das One-Woman-Modelabel „wienerkleid“, aber auch weltweit bekannte Institutionen wie ImPulsTanz und das Leopold Museum.

Abräumer des Abends waren Heidemarie und Michael Heinz von “Spielwaren Heinz” – das Unternehmerpaar schaffte es bereits in sechs anderen Bezirken mit Filialen in der Kategorie Mittelbetriebe unter die Top 3 und durfte daher die 7. Auszeichnung mit nachhause nehmen.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Dr. Barbara Geppel-Matejka

Babenberger Apotheke

Medizin Neubau

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Franke Leuchten

2. Platz: wienerkleid

3. Platz: Kastl & Reiter

Mittelbetriebe

1. Platz: Citybiker.at

2. Platz: ImPulsTanz

3. Platz: Spielwaren Heinz

Großbetriebe

1. Platz: Sozialbau AG

2. Platz: siwacht

3. Platz: Leopold Museum