Unterhaltung für die ganze Familie beim Bezirksfest in Alterlaa

Mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein lockte das Bezirksfest im Kaufpark Alterlaa zahlreiche Gäste an, die den Tag in vollen Zügen genossen.

Glücksrad mit attraktiven Preisen

Ein besonderes Highlight des Festes war das Glücksrad. Mit Spannung drehten Jung und Alt am Rad in der Hoffnung, einen der vielen Preise zu gewinnen. Von kleinen Überraschungen bis hin zu größeren Preisen war für jeden etwas dabei. Ein besonderer Hauptgewinn, der die Aufmerksamkeit vieler Besucher auf sich zog, war ein hochwertiges woom-Fahrrad.

Musik und Stimmung mit „Soundbasic“

Für die musikalische Untermalung sorgte der Live-Act „Soundbasic“. Mit ihrer mitreißenden Musik brachten sie das Publikum in Stimmung und sorgten dafür, dass es auf dem Festplatz keinen stillen Moment gab. Die Band spielte eine Mischung aus bekannten Hits und eigenen Kompositionen, die zum Mitsingen und Tanzen einluden.

Spaß für die Kleinsten: Kinderschminken und Gratis Kinderbücher

Auch für die kleinen Besucher gab es ein abwechslungsreiches Programm. Beim Kinderschminken konnten sich die Kinder in ihre Lieblingsfiguren verwandeln lassen – ob bunte Schmetterlinge, wilde Tiere oder tapfere Superhelden, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Zudem wurden im Rahmen des Festes kostenlose Kinderbücher verteilt, was bei den jungen Leserinnen und Lesern für leuchtende Augen sorgte und die Freude am Lesen förderte.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt

Natürlich wurde auch an das leibliche Wohl der Gäste gedacht. Eine Vielzahl an Ständen bot kulinarische Köstlichkeiten an, von herzhaften Snacks bis hin zu süßen Leckereien.