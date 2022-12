Bezirksgeschichte: Die Bezirkskaiser von Hernals

Wer waren die Vorgänger von Peter Jagsch im höchsten Amt des 17. Gemeindebezirkes? Das WBB zeigt die Hernalser Vorsteher der letzten Jahrzehnte.

Bräune

Vom 18.3.1997 bis zum 6.3.2002 war Hans Mentschik Bezirksvorsteher von Hernals. Der gebürtige Wiener hat Orthopädie-Mechaniker gelernt und trat später bei den Verkehrsbetrieben ein. Von 1978 bis 1988 war Mentschik SP-Bezirksrat, dann Gemeinderat und 1997 wurde ihm das Amt des Bezirksvorstehers anvertraut. Sein Markenzeichen: ein stets gut gebräuntes Gesicht.

Maschinenschlosser

Mentschiks Vorgänger war Robert Pfleger, der das Vorsteheramt vom 7. 3. 1979 bis 28. 2. 1997 bekleidete. Er wurde am 8. April 1939 geboren und wuchs im Heimatbezirk auf. Er erlernte den Beruf eines Maschinenschlossers und arbeitete im Gaswerk und später im E-Werk.

Von 1977 bis 1979 war Pfleger Mitglied des Gemeinderats. In seine Zeit als Bezirksvorsteher fällt der Abschluss eines Freundschaftsvertrags zum japanischen Bezirk Fuchu im Jahr 1992. Pfleger hat für seine Verdienste zum 30. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung von der japanischen Regierung den „Orden der aufgehenden Sonne“ verliehen bekommen.

Berühmtes Klärglas

(C) zVg: Josef Veleta wurde nach der Vorsteher-Zeit berühmt, als er Wasser aus dem Klärbecken trank.

Josef Veleta war von 1965 bis 1979 Bezirksvorsteher von Hernals. Der am 16. April 1930 in Wien geborene Veleta hat den Beruf des Automechanikers erlernt und war später Angestellter der Gebietskrankenkasse. Nach der Vorsteherzeit wurde Veleta 1979 amtsführender Stadtrat. Berühmtheit über die Grenzen hinaus erlangte er, als er am 30. Juni 1982 zum Beweis der Qualität der neuen Kläranlage in Simmering aus dem Klärbecken ein Glas geklärtes Wasser getrunken hatte. Von 1983 bis 1986 gehörte er dem Nationalrat und bis zu seiner Pensionierung am 30. Juni 1990 dem Bundesrat an. Am 6. Dezember 2011 verstarb Josef Veleta im 81. Lebensjahr.

Die Vorgänger

Davor waren noch Karl Panek (1949–1965), Leopold Pernerstorfer (1946–1949) und Alois Brunner (1945–1946) Bezirksvorsteher. Der Kommunist Brunner war noch von der Besatzung eingesetzt worden, Pernerstorfer und Panek hatten nach ihrer Wahl viel mit der Beseitigung der Kriegsfolgen zu tun. Unter Panek wurde zudem der Schwarzenbergpark als ein Erholungsgebiet ausgestaltet.

Die Stellvertreter

(C) BV 17: Ilse Pfeffer bekleidete bis zum Frühjahr 2022 das Amt der Bezirksvorsteherin. Nach 20 Jahren übergab sie an Vize Jagsch.

Einige prominente Namen gibt es auch bei den Bezirksvorsteher-Stellvertretern – allen voran die spätere Nummer eins Ilse Pfeffer (66), die von 2001 bis 2002 dieses Amt bekleidete. VP-Mann Johann Erasmus wurde 2005 von Franz Juraczka als Stellvertreter ab gelöst. 2007 folgte sein Sohn Manfred Juraczka, der bis 2010 im Amt blieb.

Auf FPÖ-Seite teilten sich danach Veronika Matiasek, Dietmar Hebenstreit und Kurt Kossek bis 2020 das Vize-Amt. In der SPÖ standen Peter Erik Sas und Peter Jagsch der Bezirks chefin Pfeffer als Stellvertreter zur Seite.

Seit 27. 11. 2020 ist die Grün-Mandatarin Karin Prauhart Vize-Bezirkschefin. Der neue Vorsteher Peter Jagsch wurde im Frühjahr von Alice Seidl (SPÖ) abgelöst.