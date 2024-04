Im Rampenlicht: Wochen für Beruf und Weiterbildung

Noch bis 19. April finden im 14., 15., 16. und 17 Bezirk wieder die vom waff organisierten Wochen für Beruf und Weiterbildung statt. Bisherige Highlights der Bildungswochen waren das #gemmalehre-Event in der Lugner City und die Infomesse zu Beruf und Weiterbildung in der Ottakringer Brauerei.

Jugendliche und Erwachsene haben bei den Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung bei zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen die Möglichkeit, sich zu Beruf sowie Aus- und Weiterbildung informieren und beraten zu lassen, oder auch neue Berufe kennenzulernen und auszuprobieren.

Nachhaltige Lehre im Fokus

Beim #gemmalehre Event am 11. April in der Lugner City beispielsweise stand in Kooperation mit ausgewählten Betrieben die Lehre in nachhaltigen und naturwissenschaftlich-technischen Berufen im Fokus. Gerade in diesen Berufsfeldern werden viele Arbeitskräfte gesucht Es gab für Jugendliche die Möglichkeit, sich direkt vor Ort mit Lehrlingen auszutauschen und durch praktische Aufgaben herauszufinden, wo ihre Stärken liegen. Am 9. April fand die Infomesse „Weiterkommen im Beruf“ in der Ottakringer Brauerei statt. Es wurden kostenlose Beratungen zu Beruf und Weiterbildung angeboten.

Tipps für Kurzentschlossene

Am 16. April ab 15 Uhr gibt es eine Beratung zu Beruf und Weiterbildung speziell für Frauen im wohnpartner-Lokal Sandleitenhof am Matteottiplatz 3, 1160 Wien. Und am 18. April findet ab 16 Uhr eine Vor-Ort-Beratung im Hobbyraum vom Anton-Figl-Hof in der Hernstorferstraße 32 in Wien-Penzing statt.

Infos zu allen Veranstaltungen im 14., 15., 16. & 17. Bezirk finden Sie hier.