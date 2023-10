Bildung in Favoriten hat offiziell ein neues Zuhause

Heute wurde der Bildungscampus Landgutgasse – am Neuen Landgut – eröffnet. Er ist bereits der dritte seiner Art in Favoriten, und bedeutet mehr Chancen für die Kinder im 10. Bezirk durch modernste Unterricht-Standards und Architektur.

Am historischen Areal in der Nähe des Hauptbahnhofs um die ehemalige Gösserhallte in Wien-Favoriten ging mit Herbst 2023 ein neuer Bildungscampus in Betrieb. Die neue Bildungseinrichtung wird einen Kindergarten, eine Volksschule eine Mittelschule und eine Musikschule für rund 1.100 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren beherbergen. Heute wurde – passend zum heutigen „Tag der Wiener Schulen“ – offiziell eröffnet.

Ein guter Tag für die Bildung. Ein guter Tag für die Stadt (Heinrich Himmer)

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zeigt sich erfreut: „An diesem Tag diesen tollen Bildungscampus eröffnen zu dürfen, ist etwas Besonderes. Dieser neue Campusstandort in Favoriten steht stellvertretend für großzügigen neuen Schulraum, den wir Jahr für Jahr schaffen. Es freut mich sehr, dass unsere Kinder und Jugendlichen in einer wachsenden Metropole wie Wien die beste Bildung in den modernsten, klimaschonenden Bildungsbauten bekommen.“

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál geht ins Detail: „Beim Neuen Landgut entsteht ein spannendes neues Stadtviertel mit zahlreichen geförderten und leistbaren Wohnungen. Mit seinem Angebot bietet der Campus dabei eine wichtige Infrastruktur für die Bewohnerinnen und Bewohner – vom Kindergarten bis zur Ganztagsschule.“

Auch Bezirksvorsteher Marcus Franz ist erfreut: „Der bereits dritte Bildungscampus im Bezirk – hier am Neuen Landgut – ist ein Öko-Vorzeigeprojekt, das mit Sonnenstrom und Erdwärme betrieben wird. Kurze Wege sind dank bester Öffi- und Radinfrastruktur ein weiteres Standort-Plus. Und damit sich die 1.100 Kinder gleich von Anfang an wohlfühlen, wurde der Schulvorplatz vor dem Schulstart mit 30 Bäumen begrünt. Der Bildungsbezirk Favoriten wächst!“

Bildungsdirektor Heinrich Himmer bringt es kurz und prägnant auf den Punkt: „Ein guter Tag für die Bildung. Ein guter Tag für die Stadt“.

Von Klein bis etwas Größer

Das neue Stadtviertel mit dem Bildungscampus entsteht auf einem ehemaligen Betriebsgelände der ÖBB, was für ÖBB Infrastruktur Vorständin Silvia Angelo mehr als passend ist. „Ein Bildungscampus ist ein Ort, der in die Zukunft weist und das sit auch unser Selbstverständnis bei der ÖBB. Wer weiß – vielleicht gehen hier jetzt schon einige zukünftige Eisenbahner zur Schule“.

Der neu errichtete Bildungscampus beherbergt einen 12-gruppigen Kindergarten sowie zwei Ganztagsschulen – Volksschule und Mittelschule – mit insgesamt 29 Klassen, vier berufsvorbereitende Klassen, Kreativ- und Therapieräume sowie eine Musikschule. Schüler und Lehrer dieser ließen es sich nicht nehmen anlässlich der offiziellen Eröffnung einige Proben ihres Könnens zum besten zu geben. Und so hörte es sich an:

 

Insgesamt stehen den Kindern und Jugendlichen rund 12.500 Quadratmeter an Nutzfläche zur Verfügung. Auch bei diesem Projekt wurde das pädagogische Modell „Campus plus“ umgesetzt: Kindergartengruppen und Schulklassen rücken dabei in „Bildungsbereichen“, sogenannte BIBER, enger zusammen. Durch die gemeinsame Nutzung der unterschiedlichen Räume verbringen die Kinder den Tag gemeinsam.

Architektonisch durchgeplant

Architektonisch sind die Bildungsbereiche im 1. bis zum 5. Obergeschoß untergebracht. In jedem Obergeschoß befinden sich Terrassen und ganz oben ein Dachgartenbereich. Zudem stehen den Kindern und Jugendlichen Außenanlagen auf den ebenerdigen Freiflächen und den Dachgärten zur Verfügung. In den Freiluftklassen, ruhigen Lernbereichen sowie dem Spielbereich mit Motorikpfad und verschiedenen Spielgeräten können die Kinder lernen, spielen und sich bewegen. Für die Kleinsten gibt es eine Kleinkinder-Spielzone. Besonderheit: Der in der Erholungsfläche angesiedelte schulische Sportplatz ist außerhalb der Schulzeiten auch für die Anrainer nutzbar.

Ein Highlight für die Schüler: Die gelbe Rutsche, mit der man aus dem 1. Stock direkt in den Spielbereich im Garten auf Erdgeschoß-Ebene hinunterrutschen kann. Und an der Fassade wurden außerdem Nistplätze für Vögel sowie eine Schmetterlingswiese geschaffen.