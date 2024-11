Bildungsmillion: zwei Landstraßer Vereine Sieger

Bei der großen „Bildungsmillion“-Finalshow vergab die MEGA Bildungsstiftung insgesamt eine Million Euro Förderung an Projekte, die sich für Chancen-Fairness in Österreich einsetzen. „Hobby Lobby“ und „Stark durch die Schule“ aus der Landstraße zählen zu den glücklichen Gewinnern.

Schon zum fünften Mal vergab die MEGA Bildungsstiftung diese Förderung für innovative Bildungsinitiativen, im Fokus stand diesmal Chancen-Fairness. Nach den Präsentationen der sechs Finalisten aus 118 eingereichten Projekten kürten die 500 Gäste drei Sieger per Saalvoting, zusätzlich gab es vorab eine Online-Abstimmung. Moderiert wurde der Abend von MEGA Bildungsstiftungsbeirat Matthias Strolz und Amira Awad, Lehrerin und ehemalige TV-Moderatorin.

Je 200.000 Euro Förderung für „Hobby Lobby“ und „Stark durch die Schule“

Zwei der drei Sieger sind erfreulicherweise im Bezirk Landstraße ansässig. So bietet Hobby Lobby mit ehrenamtlicher Unterstützung kostenlose Weiterbildungskurse in der Freizeit für Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien an. Der Fokus liegt auf der Vermittlung wichtiger Sozialkompetenzen sowie der Stärkung der psychischen und physischen Gesundheit. Dieses Angebot soll nun auch auf die Volksschule ausgeweitet werden. Der zweite Gewinner, das Stark durch die Schule-Programm des Vereins Afya, richtet sich an Schulklassen, die durch Gewaltbereitschaft auffallen. Trainer vermitteln in achtwöchigen Kursen sozial-emotionale Kompetenzen und diskutieren belastende Themen. Schüler lernen ihre eigenen Haltungen und Gefühle besser zu verstehen und zu steuern. Zusätzlich werden Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten.

Bildung als Fundament zur Verbesserung von mehr Chancen-Fairness

Dr. Wolfgang Hofer, Vorstandsmitglied der B&C Privatstiftung, betonte bei der Veranstaltung: Bildung ist das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft und Wirtschaft. Ökonomisch gesehen ist Bildung als eine wichtige Investition in unseren Wohlstand und den der nächsten Generation zu betrachten. Die Verbesserung der Bildung und insbesondere die Förderung von Chancen-Fairness ist notwendig, um Talente und Potenziale zu heben, die sonst im Verborgenen blieben. Und Mag. Sonja Zimmermann, Vorständin der Berndorf Privatstiftung, fügt hinzu: Jedes Kind sollte unabhängig vom familiären Hintergrund die gleiche Chance auf Bildungserfolg haben, da Bildung die Basis für persönliche Entfaltung und ein selbstbestimmtes Leben ist. Vor dem Hintergrund des Mangels an Fachkräften und einer älter werdenden Bevölkerung ist es in Österreich essenziell, Potenziale zu erkennen und zu fördern, anstatt sie ungenutzt zu lassen.

www.hobbylobby.co.at www.afya.at/stark-ohne-gewalt.html Zur MEGA Bildungsstiftung: www.megabildung.at