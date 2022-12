Wie viele Wintervögel befinden sich in Ihrem Garten?

Vogelfreunde aufgepasst: Bald ist es wieder soweit – die „Stunde der Wintervögel“ nähert sich. Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich lädt alle kleinen und großen Tierfreunde ein, an ihrer größten Mitmachaktion mitzuwirken. Vom 6. bis 8. Jänner 2023 heißt es dann: Zähl mit uns!

Stunde der Wintervögel

Die Vögel pro Garten werden laufend weniger. Dieser negative Trend spiegelt sich in ganz Europa wider. Nach einer aktuellen internationalen Studie sind in der Europäischen Union in den letzten 40 Jahren rund 600 Millionen Brutvögel verschwunden. Mithilfe der „Stunde der Wintervögel“ – einer Bürgerforschung mit wissenschaftlicher Auswertung – können solche schleichenden Veränderungen der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern festgestellt werden. Voraussetzung ist eine über die Jahre andauernde, regelmäßige Beobachtung. Dabei ist jede Meldung wertvoll: Selbst, wenn im Zählzeitraum kein Vogel beobachtet wurde, ist dies ein wichtiger Beitrag zur Vogelforschung.

Beobachtungen melden

Melden Sie Ihre Beobachtungen online ab dem 6. Jänner 2023 unter www.birdlife.at. Füllen Sie den Teilnahmefolder aus und schicken Sie ihn per Post bis zum 16. Jänner 2023 an BirdLife Österreich, Museumsplatz 1/10/8, 1070 Wien.

Der Teilnahmefolder mit Abbildungen unserer häufigen Wintervögel ist unter der Telefonnummer 01/522 22 28 kostenlos zu bestellen oder online abzurufen unter www.birdlife.at

Es gibt auch wieder die Möglichkeit, Fotos in die Galerie hochzuladen: www.birdlife.at/page/stunde-der-wintervoegel