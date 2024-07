Bis zu 250.000 Euro Förderung für pfiffige Klimaprojekte

Die Hitzewelle in Wien macht es einmal mehr deutlich: Klimaschonende Vorhaben sind ein wichtiges Zukunftsthema für den Lebensraum Stadt. Clevere Ideen sind hier gefragt – und werden gefördert. Mit dem „Vienna Planet Fund“ unterstützt die Wirtschaftsagentur Wien Unternehmen, die „grüne” Produkte, Technologien oder Dienstleistungen entwickeln. Bis zu 250.000 Euro Förderung sind möglich, nächster Einreichstichtag ist der 31. August.

„Die Stadt Wien hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Wir sind hier auf einem guten Weg, brauchen aber auch weiterhin Partner aus der Wirtschaft. Wir wissen seit langem, wie innovativ und ideenreich die Wiener Unternehmen sind. Mit dem ‘Vienna Planet Fund’ unterstützen wir sie bei der Entwicklung neuer Klimaprojekte“, so Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Groß angelegte Förderung der Stadt für klimafitte Wirtschafts-Ideen

Mit einer Dotierung von gesamt 4 Millionen Euro ist der „Vienna Planet Fund“ eine der größten Förderungen der Wirtschaftsagentur Wien. Damit werden lokale, internationale Unternehmen, die ihre Geschäftsidee dann auch in Wien umsetzen und auch Gründer aus allen Branchen mit bis zu 250.000 Euro gefördert, wenn sie neue, zukunftsweisende und klimaschonende Produkte, Technologien und Dienstleistungen für Wien entwickeln oder umsetzen. Ideen können vom energieffizienten Einsatz bei Materialressourcen bis zu energiesparenden Maschinen reichen. Die eingereichten Projekte werden von einer Expert-Jury begutachtet und bewertet, die sich auch aus Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammensetzt. Bei den Unternehmen stößt diese Förderung schon nach kurzer Zeit auf hohes Interesse. „Die ersten 35 Ideen zeigen, dass der ‘Vienna Planet Fund’ in der Wirtschaft gut ankommt. Wir sind sicher, dass so noch viele weitere Klimaprojekte für Wien auf den Weg gebracht werden“, so Hanke.