Boku-Studenten helfen bei Renaturierung der Liesing

Vom Hörsaal an den Liesingbach wechselten derzeit etwa 15 Studenten der Universität für Bodenkultur. Hier haben sie die einmalige Gelegenheit das in Theorie Gelernte direkt vor Ort in der Praxis umzusetzen.

Am Liesingbach werden Schritt für Schritt die Regulierungs-Sünden der Vergangenheit rückgängig gemacht und renaturiert. Dabei helfen Boku-Studenten. Unter der Leitung von Prof. Peter Rauch absolvieren sie ein Baupraktikum und unterstützen die Arbeiter der MA 45 bei der Begrünung des bereits rückgebauten Liesingbaches auf Höhe des islamischen Friedhofs. „Es ist wichtig für die Studierenden, das im Hörsaal gelernte, in der Praxis umzusetzen.“, so der Professor.

Dabei geht man übrigens sehr nachhaltig vor. So wurden Weiden in einem bereits renautierten Teil geschnitten und hier wieder eingesetzt.

Danke für die Hilfe

Gemeinsam mit Andreas Ilmer von Wien Kanal und Gerald Loew von der MA 45 besuchte Bezirksrat Wolfgang Ermischer die Studenten, und dankte für deren Arbeit und Engagement: „Das Liesingbachprojekt von WienKanal und der MA 45 macht aus der „Liesingbach-Autobahn“ wieder ein Naturidyll. Danke für eure wertvolle Arbeit!“ Diese ist zwar ehrenamtlich, doch ganz unbelohnt blieb sie nicht. Jeder der fleissigen Student erhielt als kleiens Dankeschön einen Gutschein für die „Dritte Mann-Tour.“