Bootshaus & Napoleon: Liebe geht durch den Magen

Am 14. Februar schießt Amor fleißig Liebespfeile aus seinem Köcher und verwandelt Das Bootshaus in eine romantische Location für Ihr Tête-à-Tête. Ab 17:30 ist das Bootshaus exklusiv für das Valentine’s Dinner geöffnet.

Lassen Sie sich bei einem romantischen Abendessen von der Crew verwöhnen. Genießen Sie zu zweit das exklusive Angebot und werfen Sie schon jetzt einen Blick in das Valentins-Menü.

Heringsschmaus-Buffet

Beim Heringsschmaus am 16. Februar sagt die Crew im Bootshaus dem Fasching ade und begrüßt mit einem exklusiven Buffet den nahenden Frühling! Wählen Sie aus einem feinen Angebot an Salaten, Suppe, Hauptspeisen und Desserts Ihre Lieblingsspeisen. Vom Klassiker, dem Heringssalat, über eine feine Bouillabaisse bis zu den berühmten Bootshaus Fish & Chips gibts Fisch in allen Variationen – und noch viel mehr. Heuer auch wieder mit veganem Heringssalat. Danach dürfen Sie gerne fasten 🙂

Heringsschmaus im Napoleon

Verabschieden Sie sich am Aschermittwoch gemeinsam mit dem Gasthaus Napoleon vom Fasching und begrüßen Sie den nahenden Frühling mit einem feinen Heringsschmaus. Sie beginnen mit einer Safran Fischsuppe als Amuse-Gueule. Im Anschluss genießen Sie ein 3-Gänge-Menü mit einem Heringssalat „Wiener Art“, gebackenem Schollenfilet und der Napoleon Cremeschnitte.