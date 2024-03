Breitensee: Vorplatz-Umbau erst 2025 geplant

Wie berichtet waren bei der Bürgerversammlung zur Umgestaltung des S45-Vorplatzes Breitensee am 4. März die Bürger am Wort. Viele Details konnten von den Experten vorort geklärt werden.

Die Bürgerversammlung im Lorely-Saal (Penzinger Straße) war von allen Bezirksparteien beschlossen worden. Der Termin war mit Spannung erwartet worden, da hinter den Kulissen durchaus kontrovers diskutiert wurde. So wünscht sich die Penzinger ÖVP auf dem Vorplatz einen Markt, da sie mit dem bestehenden Wochenmarkt in der Goldschlagstraße nicht zufrieden ist. Bei der S45-Station wäre die Frequenz höher, so die Argumentation. Einen zweiten Markt lehnt allerdings die SPÖ und Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner ab. Sie sieht keinen Sinn dahinter, den bestehenden Wochenmarkt zu konkurrenzieren.

Sachliche & ruhige Versammlung

Vordergründig war der Markt bei der Bürgerversammlung aber kein Thema. „Uns ist wichtig, mit den Betroffenen zu diskutieren und zu erfragen, was sie wirklich wollen“, so die Bezirkschefin. „Dann sehen wir weiter.“ Viele der fast 200 Besucher gaben ihre Meinung ab – ähnlich wie bei der Vorort-Befragung im Vorjahr dürfte der Wunsch nach Begrünung, Bäumen, Sitzmöglichkeiten und Schatten vorherrschen. Zumal mit dem Ludwig-Zatzka-Park um die Ecke ja gewisse Vorgaben vorhanden sind.

Der weitere Fahrplan

Die Anrainer-Wünsche werden jetzt einmal ausgewertet, bis zum Herbst 2024 sollen die Planungen fertiggestellt sein. Mit einer Umsetzung ist erst 2025 zu rechnen – und wie das Wiener Bezirksblatt erfuhr, könnte es eher später im Jahr werden. Fix scheint vorerst nur zu sein, dass im ersten Halbjahr 2025 die Straßenbahngleise auf der Hütteldorfer Straße leicht verbreitert werden sollen. Die Schienen der Umkehrschleife bleiben hingegen auch in Zukunft bestehen.

Hier die bisherigen Ergebnisse der Bürgerbefragungen durch die Bezirksvorstehung Penzing: