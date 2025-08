Neue Gemeindewohnungen in Citynähe werden vergeben!

In der Stumpergasse 56 in Mariahilf entstehen derzeit neue Gemeindewohnungen in zentraler Lage. Die Vergabe der 45 attraktiven und leistbaren Wohneinheiten hat jetzt begonnen.

Die Stadt Wien hat mit dem Gemeindebau Neu-Programm ein ergänzendes Angebot zum bereits bestehenden geförderten Wohnbau geschaffen – dieses bietet den Bewohner:innen leistbare Mieten und unbefristete Verträge. Eines dieser Projekte befindet sich derzeit in der Fertigstellungsphase. Auf der Stumpergasse 56 sind 45 Wohnungen mit 50 bis 120 Quadratmetern in Bau. Jede dieser Einheiten verfügt über eine ansprechende Freifläche. Der Neubau mit begrüntem Innenhof wurde als Lückenverbauung an der Stelle errichtet, wo über Jahrzehnte das Instituts für Höhere Studien untergebracht war.

„Wien ist die internationale Hauptstadt des sozialen Wohnbaus. Wie es in der Stumpergasse gelungen ist, aus einer kleinen versiegelten Fläche ein großzügiges und dennoch erschwingliches Zuhause für mehr als hundert Bewohnerinnen und Bewohnern zu machen, unterstreicht das einmal mehr auf beindruckende Weise”, freut sich auch Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál über die beginnende Wohnungsvergabe.

Moderner & nachhaltiger Wohnbau

Was das Wohnen im Gemeindebau Neu besonders angenehm macht, sind die vielen Annehmlichkeiten für die künftigen Bewohner:innen: Neben einem Spielplatz, der vor allem bei Jungfamilien punktet, gibt es auch einen Gemeinschaftsraum, der als Multifunktionsraum nutzbar ist. Auf der Dachterrasse besteht außerdem die Möglichkeit, gemeinsam zu garteln.

Für hohe ökologische Wohnqualität sorgen vor allem Fernwärme und Photovoltaikanlagen auf den Dächern, außenliegender Sonnenschutz zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung, Pflanzentröge sowie Holz-Alu-Fenster und -Balkontüren mit dreifacher Isolierverglasung. Darüber hinaus wird auch die Fassade auf Seiten des Innenhofs begrünt.

Eine Tiefgarage bietet Stellplätze für 32 Autos sowie 111 Fahrräder.

Wohnungsvergabe läuft!

Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf haben ab sofort die Möglichkeit, sich für eine der Wohnungen anzumelden. Die Anmeldung erfolgt über die Wohnberatung Wien: wohnberatung-wien.at