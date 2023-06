Brigitta Passage: Happy Summer Gewinnspiel

Sommer, Sonne, super Preise! Pünktlich zur Feriensaison möchte die Brigitta Passage ihren Kundinnen und Kunden den Sommer versüßen. Beim großen Gewinnspiel gibt es Preise im Gesamtwert von 500 Euro zu gewinnen.

Und so klappt’s: Teilnehmerinnen und Teilnehmer verraten auf der Teilnahmekarte, welcher ihr Lieblingsshop ist und werfen die Karte bis 13. Juli 2023 in die Gewinnbox im Center. Viel Glück!

Mehr Infos unter www.brigitta-passage.at/happy-summer-gewinnspiel-2023/

Alles für die Ferien

Bereit für den Urlaub: Mit erfrischenden Getränken, Sommerdekoration, Sonnencreme, Sandalen, Sommeroutfits und der perfekten Tasche. Ernsting’s family, Opus, NKD, Tchibo, Karlos Marconi und SPAR stellen nicht nur tolle Gewinnspielpreise, sondern locken auch mit einzigartigen Sommerangeboten. Schauen Sie vorbei!

Brigitta Passage

Mit alle den unterschiedlichen Shops aus den Bereichen Mode, Lebensmittel, Gastronomie oder Dienstleistungen ist für die Kund:innen Shoppingspaß in der Brigitta Passage garantiert. Kombiniert mit Infrastruktureinrichtungen wie Bankomat, Fahrradabstellplätzen, barrierefreien WCs, Wickel- & Stillraum, sowie guter öffentlicher Erreichbarkeit (U6 Dresdner Straße) bietet die Brigitta Passage alles, was man für den täglichen Einkauf braucht. Außerdem können Kundinnen und Kunden 1,5h gratis Parken in der gut erreichbaren Parkgarage, also genug Zeit, um alle Einkäufe in Ruhe erledigen zu können.

