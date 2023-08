Kulinarisch-musikalisch: Brunch im Jaz in the City Vienna

Trinken, essen, feiern, Musik hören. Das Lifestyle Hotel Jaz in the City Vienna in der Windmühlgasse lässt ab September 2023 kulinarisch wie musikalisch aufhorchen.

Denn dann startet die Brunch-Saison im hippen Musikhotel, das mitten im Geschehen, zwischen Mariahilferstrasse und Naschmarkt liegt.

LILLET Brunch

Santé und bon appétit! heißt es am 3. September beim LILLET Brunch, wenn das Jaz in the City das französische Savoir-vivre auf die Rooftop Bar „mariatrink“ bringt und die beliebten Signature Drinks „Lillet Berry“ und „Lillet Tonic“ kredenzt. Die fruchtig-frischen und spritzig-herben Lillet Drinks werden von kulinarisch, jazy à la carte Köstlichkeiten umrahmt. Mehr braucht es nicht für einen chilligen Sonntag mit Blick über Wien.



Preis: EUR 33 pro Person

Reservierungen unter +43 1 2530061-900

Jazz-Brunch

Unter dem Motto »Autumn Leaves« serviert der international gefeierte Musiker und Sänger 7RAY ab Sonntag, 17. September 2023 von 11:30 bis 14:00 Uhr im Rhythms Bar & Kitcheneine feine Melange aus der Welt des Jazz. Hinzu kommen Gaumenfreuden vom veganen und traditionellen Buffet mit kalten und warmen Speisen und Getränken.

Preis: EUR 80 pro Person

Weitere Termine 15.10. | 26.11. | 10.12.2023

Reservierungen unter www.7raymusic.com/brunch

Drag Reception

Ein weiters unvergessliches Sonntagsvergnügen und ein Spektakel der Extravaganz erwartet die Gäste ab 8. Oktober 2023 von 12:00 bis 14:00 Uhr, denn dann übernimmt die Drag-Ikone Tamara Mascara mit ihrer „Drag Reception“ Brunch Show wieder das Jaz in the City. Sie führt durch einen Vormittag voller schillernder Performances und atemberaubender Kostüme. Begleitet von einer Auswahl der talentiertesten Drag Queens des Landes, verspricht die Show ein Feuerwerk an Entertainment und Kreativität.

Preis: ab EUR 85 pro Person (inklusive Show, Brunch Buffet, Getränke und unbegrenzter Prosecco)

Weitere Termine im Rhythms Bar & Kitchen 5.11. | 17.12.2023

Reservierungen unter dragshow.wien/tickets

Langschläferfrühstück

Wer das Wochenende ruhiger angehen möchte, dem ist das Langschläferfrühstück in der Rooftop Bar „mariatrink“ empfohlen. Von 11 bis 16 Uhr kann man den Samstag und Sonntag ganz entspannt begegnen und die Akkus für die bevorstehende Woche wieder aufladen.

„Wir möchten den Wienerinnen und Wienern sowie unseren Gästen speziell an den Wochenenden durch unsere vielfältigen kulinarischen Angebote ein echtes jazy Lebensgefühl vermitteln. Egal ob Langschläfer, Foodlovers, Jazz-Liebhaber oder Freunde der Drag-Kunst, unsere Brunches bieten eine Vielzahl von Köstlichkeiten für gemütliche und genussvolle Stunden.“ sagt Hoteldirektor Michael Dorfer.