Brunner Wiesn 2025: Jetzt 20 Prozent Rabatt für unsere Leser

Vom 18. September bis 4. Oktober verwandelt sich der CAMPUS 21 in Brunn am Gebirge wieder in das Partyzentrum Niederösterreichs.

Die Brunner Wiesn 2025 verspricht mehr als nur ein klassisches Oktoberfest – mit einem hochkarätigen Line-up, einem Riesenfestzelt, kulinarischem Genuss, Fahrgeschäften und einem besonderen Extra für Bezirksblatt-Leser:innen.

Top-Stars hautnah erleben – zum Schnäppchenpreis

Mit rund 150.000 erwarteten Gästen ist die Brunner Wiesn das größte Oktoberfest Niederösterreichs – und das aus gutem Grund: Die Besucher:innen erwartet ein mitreißendes Programm mit musikalischen Größen wie Melissa Naschenweng, Dieter Bohlen, Mickie Krause, Mia Julia, Ikke Hüftgold und vielen weiteren. Drei große Mallorcapartys bringen Ballermann-Flair mitten nach Brunn am Gebirge.

Ein Highlight der heurigen Ausgabe: Dieter Bohlen, der am 2. Oktober seine größten Hits live zum Besten gibt. Auch Melissa Naschenweng wird am Eröffnungsabend gemeinsam mit Roman Gregory das Ottakringer-Bierfass anstechen und die Bühne zum Beben bringen.

Leseraktion: 20 % Rabatt auf alle Tickets (außer VIP)

Ein besonderes Zuckerl gibt’s für unsere treuen Leser:innen: Wer seine Tickets auf www.oeticket.com kauft und beim Bezahlen den Rabattcode „Brunnerwiesn“ eingibt, erhält 20 % Rabatt auf alle Konzerttickets.

🟢 Wichtig: Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht – also schnell sein lohnt sich! (Gilt nicht für VIP-Tickets.)

Stimmung an neun Abenden – Das Programm im Überblick

18. bis 20. September:

Schlagerpower mit Melissa Naschenweng und Anna-Carina Woitschack, Partystimmung mit EGON7 und Meilenstein.

25. bis 27. September:

Mallorcaparty Teil 1 mit Mickie Krause, Mia Julia, Marry & Co.

Schlageradel mit Die Fürsten und rockig-modern mit K’S Live.

2. bis 4. Oktober:

Pop-Titan Dieter Bohlen live auf der Bühne, gefolgt von zwei weiteren Mallorcapartys mit Ikke Hüftgold, Die Atzen, Isi Glück, Matty Valentino und vielen mehr.

Kulinarik, Fahrgeschäfte und gemütliche Atmosphäre

Neben der Musik wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Von Stelzen und Bratwürsten bis Kaiserschmarrn und Apfelstrudel – das kulinarische Angebot lässt keine Wünsche offen. Dazu locken Fahrgeschäfte, ein Weinchalet, ein Discozelt und vieles mehr auf dem über 30.000 m² großen Gelände. Die Anreise ist dank Shuttlebusverbindung von Wien nach Brunn/Gebirge bequem und sicher.

Eintritt frei – Tickets sichern lohnt sich

Der Eintritt auf das Festgelände ist kostenlos. Wer aber einen fixen Sitzplatz im Festzelt möchte, sollte frühzeitig buchen – Tickets gibt’s ab 29 Euro unter www.oeticket.com.