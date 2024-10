Budgetfreundliche Küche: Das neue Kochbuch macht’s möglich!

Der Samariterbund präsentiert sein neues Kochbuch „Kochen wir gemeinsam“ und eröffnet gleichzeitig eine neue Suppentopf-Küche am Brigittaplatz. Dieses Projekt bietet nicht nur Rezepte für gesunde Mahlzeiten, sondern auch wertvolle Tipps für ein kleines Budget.

Seit 2022 versorgt der Samariter Suppentopf Menschen mit regelmäßigen warmen Mahlzeiten, insbesondere in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. Bisher wurden über 122.000 Portionen kostenlos an Bedürftige in den Sozialmärkten und Sozialeinrichtungen des Samariterbundes Wien ausgegeben. Freiwillige Helfer:innen bereiten zusammen mit Koch Tobias und seinem Team die Speisen frisch zu, um sie anschließend an Menschen zu verteilen, die von Armut betroffen sind.

Bedeutung des Projekts

Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien, betonte bei der Buchpräsentation die Bedeutung dieses Projekts: „In einer Zeit, in der immer mehr Menschen von Armut betroffen sind, wollen wir mit dem Projekt Suppentopf und dem neuen Kochbuch Wiener:innen, die nicht genug Geld für das tägliche Essen haben, unmittelbar helfen.“

Mehr Mahlzeiten für die Gemeinschaft

Dank der neuen Suppentopf-Küche im 20. Bezirk können nun 25 % mehr Mahlzeiten ausgegeben werden, nämlich 8.000 Mahlzeiten monatlich. Unterstützung erhält Koch Tobias und sein Team durch die BAWAG Group, die im Rahmen der Freiwilligentage 650 Mitarbeiter freistellt. Diese haben bereits geholfen, 40.000 Portionen zuzubereiten und auszuteilen. Enver Sirucic, Finanzvorstand bei der BAWAG, erklärte: „Es geht dabei nicht nur ums Kochen, sondern auch um die Begegnung mit den Menschen, denen wir ein wenig helfen können.“

Für weitere Informationen zum Mitkochen, besuchen Sie die Webseite des Samariterbundes Wien. Ihr Engagement kann einen echten Unterschied machen!