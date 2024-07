Bühne Donaupark bringt Kabarett, Musik und Wienerisches

Die Bühne Donaupark lädt von 6. Juli bis 25. August zu einem bunten Sommerprogramm bei freiem Eintritt. Mit dabei: Die Edlseer, Peter Rapp, Christoph Fälbl, Sirtaki Schrammeln, u.v.m.

Auf der Freiluft-Bühne treten in den nächsten Wochen jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag bekannte Künstler auf und sorgen garantiert für gute Unterhaltung.

Eröffnung mit Publikumslieblingen Rapp und Edlseer

Am Samstag, 6. Juli, wird ab 19 Uhr ein launiges Eröffnungsprogramm mit dem unverwüstlichen Entertainer Peter Rapp geboten. Charmant präsentiert der Nestor der gepflegten Vortragskunst den heurigen Spielplan der Freiluft-Bühne im Donaupark. Ab 19.30 Uhr konzertiert Michael Seida mit der „Sessions Band“. Die Besucher hören eine melodische Hommage an das legendäre „Rat Pack“, wobei die Lieder der US-Stars mit deutschen Texten (Motto: „auf unsa Sproch“) interpretiert werden. Für Sonntag, 7. Juli, hat sich das populäre volkstümliche Trio „Die Edlseer“ angesagt. Ab 18 Uhr spielen die drei fidelen Musikanten die besten Stücke aus dem letzten Platin-Album „Echte Freind“. Frühere Hits dürfen natürlich auch nicht fehlen, darunter der Titel „Owa heit do gemma feiern“.

Freitag ist Kabarett-Tag, am Sonntag gibts Wienerisches

Jeweils am Freitag bringen Kabarettisten, beispielsweise Christoph Fälbl, Pepi Hopf, Fredi Jirkal und das Duo „Peter & Tekal“, die Zuseher im Donaupark ab 19.30 Uhr zum Lachen. Jeden Samstag lautet die Devise „Austropop und Rock’n Roll“: Ab 19.30 Uhr sind unter anderem die Gruppen „Stereoparty“, „Die 3“ und „Rock In Peace (RIP)“ im Einsatz. Am Sonntag ertönen stets ab 18 Uhr typisch „wienerische“ Lieder und Wohlklänge aus der Ferne, etwa mit den Sirtaki Schrammeln und Charlotte Ludwig, „Kurt Strohmer und seine Hawara“ und dem Vokal-Ensemble „Amore Italiano“.

6. Juli–25. August 2024

jeweils Freitag/Samstag/Sonntag

Zugang: Arbeiterstrandbadstraße 122, nächst Irissee

1220 Wien

Eintritt frei!

Auskunft und Information: Tel.: 0664/88 22 67 10, www.buehnedonaupark.at