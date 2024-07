Bürgermeister stellt klar: Stadt will Wiener Polizei übernehmen!

Bandenkriminalität, Schießereien und viel Kritik von allen Seiten. Jetzt hat Bürgermeister Michael Ludwig genug und stellt klar: Für den Schutz und die Sicherheit der Wiener ist die Stadt bereit, die Polizei zu übernehmen.

Anzeige

Wenn man gewissen Parteien und Medien folgt, dann seht Wien vor dem Zusammenbruch! Chicago ist quasi eine Lehrwerkstatt dagegen. Doch so schlimm ist es natürlich nicht, auch wenn sich die Lage mit Banden-Rivalitäten unter Migranten und Schießereien zuspitzte. Eines wird in der Diskussion immer vergessen: Die Sicherheit ist Polizei-Angelegenheit und Bundessache. Wien hat null Zugriff auf die Exekutive. Das stellt jetzt auch Stadtoberhaupt Michael Ludwig klar.

Klare Ansagen des Bürgermeisters

“In den letzten Wochen sind einige Straftaten in Wien begangen worden, die nicht zu akzeptieren sind. Einzelne Gruppen missbrauchen unsere Stadt für ihre Auseinandersetzungen. Das ist absolut inakzeptabel und wird von mir nicht geduldet, nimmt sich Ludwig kein Blatt vor den Mund. Und: “Wir sind bereit, die Wiener Polizei in den Verantwortungsbereich der Stadt zu übernehmen. Ich fordere seit langem mehr Polizistinnen und Polizisten für unsere Stadt. Außerdem setze ich mich seit 2019 für ein generelles Waffenverbot in Wien ein. Dieses Verbot muss konsequent und lückenlos von der Polizei kontrolliert werden.”

Vorwurf: Bundesregierung leistet zu wenig

Doch Michael Ludwig geht noch weiter: “Für Sicherheitsfragen ist die Bundesregierung und der Innenminister zuständig und ich muss festhalten: Sie leisten zu wenig. Das belegen auch Zahlen. Obwohl wir in Wien zwei Drittel aller Polizeieinsätze in Österreich abdecken, steht uns nur ein Viertel des polizeilichen Personals zur Verfügung.” Das sei nicht tragbar und werde nicht mehr akzeptiert. “Deswegen wollen wir die Polizei übernehmen!” Im eigenen Bereich macht Wien seine Hausaufgaben: “Ich stocke das Einsatzteam Wien personell auf, das dadurch noch engmaschiger im Einsatz ist.”

In Wien gibt es keinen Platz für Gewalt! Bundesregierung und Innenminister leisten zu wenig, deswegen wollen wir die Wiener polizei übernehmen. Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig

Und hier geht es zum Video des Bürgermeisters: https://www.youtube.com/watch?v=bwat4zixvQQ