Bunte Bilderwelten von Mechthild Brebera

Kultur im Hochsommer: Am 16. August (19 Uhr) startet die Einzelausstellung der Malerin und Kunsthandwerkerin Mechthild Brebera im Offspace (16., Payergasse 14). Als schriftstellerische Neuentdeckung präsentiert der Ex-Kripobeamte Fritz Preininger humorvolle Prosatexte und Gedichte.



Aus der Vielzahl an Bildthemen, die Mechthild Brebera in ihrem Portfolio hat, wurden diesmal jene Werke ausgewählt, die in den letzten drei Jahren entstanden sind. Sie sind abstrakt, gegenständlich oder surreal. Brebera legt sich auf keine Technik fest und experimentiert gerne mit Materialien und Techniken. Ihre Arbeiten entstehen meist „aus einer Stimmung oder aus dem Gefühl des Augenblicks“, behandeln aber oft aktuelle Themen. Seit einiger Zeit fertigt Brebera auch Modeschmuck, der bei der Vernissage erhältlich sein wird.

Preiniger liest in seinem Heimatbezirk Ottakring

Fritz Preininger hat mit seinen „Gschichtln und Gedichtln“ bisher nur ein kleines Publikum erreicht, dies aber mit positivem Feedback. Er liest nun erstmals beim Jour fixe am 16. im 16. Bezirk – seinem früheren Heimatbezirk. Man darf gespannt sein auf Gedichte wie Goethes „Zauberlehrling“ gereimt im Wiener Dialekt, einen Konflikt am Favoritner Würstelstand oder die Geschichte einer Lenkererhebung am Hernalser Kommissariat, die das Thema Integration aufgreift. Infos: galeriestudio38.at/literatur_16