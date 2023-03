Bunte Bühne Wien: Premiere des neuen Stücks

Die Theatergruppe „Bunte Bühne Wien“ ist ein Theaterensemble, das sich aus theaterbegeisterten Mitgliedern der „gemeinsam stärker“ Community zusammensetzt.

Am 14. April findet im HdB Brigittenau, in der Raffaelgasse 11, die Premiere des neues Stücks mit dem Titel „Der intergalaktische Gnozzmozzl in Winkelstetten“ statt.

Das Stück

Ausgerechnet in der Nähe eines krisengebeutelten Landhotels hat ein intergalaktischer Forschungsreisender eine UFO-­Panne und wird vom überforderten Personal prompt für einen Hollywoodstar gehalten, welcher gerade mit Hochspannung erwartet wird – natürlich inkognito. Gemeinsam mit seiner ­Androiden-Assistentin stiftet der Außerirdische allerlei irdische Verwirrung unter den schrulligen Hotelgästen, Liebesgeschichten und Heiratssachen inklusive.

Komödie

Die Bunte-Bühne-Mitglieder Chris Maierhofer und Robert Böhm haben gemeinsam mit Regisseur und Gruppenleiter Alexander Kuchinka eine höchst turbulente Verwechslungs­komödie geschaffen, mit subtilen Anklängen an Nestroy-­Possen und an klassische Boulevardlustspiele. Eine Herausforderung für die Mitwirkenden ebenso wie für die Lachmuskeln des Publikums.

Mehr Infos und Karten unter www.gemeinsam-staerker.info/bunte-buehne