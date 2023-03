Bus und Bahn: Es wird auf Sommerzeit umgestellt

Über 4.000 Uhren an Bahnhöfen und Haltestellen in ganz Österreich werden in der Nacht auf den kommenden Sonntag wieder eine Stunde vorgestellt. Das geschieht vollautomatisch.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. auf 26. März) beginnt um 2.00 Uhr bzw. 3.00 Uhr wieder die Sommerzeit. Auch bei den ÖBB werden dafür österreichweit wieder alle Uhren automatisch umgestellt sowie Server und Rechner synchronisiert.

Was die Umstellung für Fahrgäste bedeutet

Nachtreisezüge, die während der Zeitumstellung auf dem ÖBB-Streckennetz unterwegs sind, werden bei derselben Reisezeit um eine Stunde später (gemäß Sommerzeit) ankommen. Dasselbe gilt für Nacht S-Bahnen, die im Nahverkehr unterwegs sind.

