Unfall mit Mietwagen im Ausland? So bist du gut vorbereitet

Ein Mietwagen-Unfall im Urlaub ist mehr als nur ärgerlich – er kann auch teuer werden. Damit du im Ernstfall einen kühlen Kopf bewahrst, gibt der ÖAMTC Tipps: Was du sofort tun musst, worauf du bei der Versicherung achten solltest und wie du dich vor hohen Kosten schützt.

Auch im Urlaub gilt: Unfallstelle absichern, Warnweste anziehen und bei Bedarf Erste Hilfe leisten. Bei schwereren Unfällen ist der Notruf Pflicht. Aber selbst bei kleineren Blechschäden solltest du die Autovermietung und – je nach Land – auch die Polizei verständigen. Manchmal ist ein Polizeibericht sogar bei reinen Sachschäden notwendig.

Ganz wichtig: Den Unfallort und alle Schäden mit Fotos dokumentieren. Falls möglich, bring das Auto zur nächsten Schadensstelle. Bei der Rückgabe muss der Vermieter einen Schadensbericht erstellen und dir eine unterschriebene Kopie geben. Und: Unterschreibe keine Dokumente, die du nicht verstehst – vor allem keine Schuldeingeständnisse.

Praxisbeispiel: Hilfe aus der ÖAMTC-Rechtsberatung

Ein ÖAMTC-Mitglied war mit einem Mietwagen in Italien unterwegs, als es zu einem Unfall kam. Unklar war, wer schuld war. Es blieb bei Sachschäden. Der Betroffene kontaktierte sofort die Rechtsberatung des Clubs. Die Juristin gab ihm telefonisch die wichtigsten Schritte durch: Vermieter informieren, klären ob Polizei nötig ist, Fotos machen – und sich nach der Rückkehr an die Rechtsberatung wenden. Genau das tat er später auch und konnte so seine Ansprüche klären lassen.

Wer zahlt was?

Wenn du unverschuldet in einen Unfall verwickelt wirst, übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallgegners den Schaden – auch beim Mietwagen. Wichtig ist aber: Lass den Wagen nicht selbst abschleppen oder reparieren.

Problematischer wird es bei selbst verschuldeten Unfällen. Die Haftpflicht deckt zwar Schäden an anderen Fahrzeugen oder Personen, nicht aber den Mietwagen selbst. Dafür brauchst du eine Vollkasko-Versicherung. Optimal ist eine Variante ohne Selbstbehalt – nur so bist du wirklich vor hohen Kosten geschützt.

Immer vorbereitet – mit App und Broschüre

Für alle Fälle gibt’s die kostenlose App „Meine Reise“ vom ÖAMTC. Dort findest du alles Wichtige: Unfallbericht-Vorlagen mit Übersetzungshilfen, rechtliche Tipps und die Möglichkeit, Nothilfe online zu rufen. Alternativ kannst du dir die Broschüre „Alles für meine Reise“ an jedem ÖAMTC-Stützpunkt holen.

Bei Unfällen oder Problemen im Ausland ist die ÖAMTC-Rechtsberatung rund um die Uhr erreichbar – auch an Wochenenden und Feiertagen:

Hotline: +43 (0)1 25 120 00

Mehr Infos: www.oeamtc.at/rechtsberatung