Business Awards im 15. Bezirk: So sehen Sieger aus!

Ehre, wem Ehre gebührt! Einmal mehr haben die Leser des Wiener Bezirksblatts entschieden. 110.000 Stimmen wurden abgegeben, viele davon in Rudolfsheim-Fünfhaus. Nun wurden die Business-Award-Sieger gekürt.

Der Abend in einem der schönsten Festsäle der Bezirke war nett und entspannt. Schließlich gab es nur strahlende Siegergesichter. “Die Ehrungen sind immer ein Höhepunkt – ich bedanke mich herzlich beim Wiener Bezirksblatt für die Award-Verleihung. Herzlich willkommen in unserem tollen Bezirk”, eröffnete Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht den Abend. Tosender Applaus folgte.

Strahlende Siegergesichter

Der auch nicht abebbte, als die großartigen Sieger in den drei Business-Award-Kategorien (Kleinbetriebe, Mittelbetriebe, Großbetriebe) plus Medical-Award (ohne Reihung) aufgerufen wurden. “Wir fühlen uns sehr geehrt und sind für jede Bewerbung unserer mobilen Kinderkrankenpflege dankbar”, so Vera Ptakovsky von Moki. Ebenso happy der siegreiche Zahnarzt Robert Mallinger, den Bezirkschef Baurecht nur empfehlen kann: “Ich war schon bei ihm und komme wieder!”

Spannende Fotoschule

Hochinteressante Details hatte Karl Füsselberger von der Wiener Fotoschule am Reithofferplatz zu erzählen: “Heuer haben wir den zehntausendsten Gast, können tolle Kurse anbieten, die oft ausgebucht sind. Wir machen auch Fotoreisen, etwa nach Island, die super ankommen.” Und schmunzelnd erzählte er: “Jeder kann Fotos machen, wobei manche schon mehr Gefühl für das Motiv haben.”

Fröhliche Damen-Runde

Auf Platz 1 bei den Kleinbetrieben ging Mrs. Sporty Schwendermarkt ins Ziel. Renate Stöckl hatte Verstärkung von einer Damenriege: “Lauter Freundinnen und Kolleginnen. Uns gibt es schon seit 20 Jahren, also sind wir halb so alt wie das Wiener Bezirksblatt. Wir können gemeinsam feiern.” Zum Konzept meinte sie: “Oft haben Frauen durch die Alltagsaufgaben nicht viel Zeit. Eine halbe Stunde zweimal in der Woche reicht aber schon, um gesund und fit zu werden.”

Zwei Wirte & ein Großbetrieb

Danach sollte das kulinarische Wohl dominieren. Geehrt wurden das Mariahilferbräu und die großartige Hollerei von Andre Stolzlechner, der mit Tochter Ema den Preis entgegennahm: “Danke herzlich! Man sieht: Wenn das Wiener Bezirksblatt etwas angreift, dann funktioniert es.” Ehe der charmante Dresscode von Barbara Lach-Filip geehrt wurde: “Wir sind so aufgeregt, toll, dass wir so viele Stimmen bekommen haben.” Überrascht auch Nikolaus Brada von Nibra-Aufzüge: “Unglaublich, dass wir gewonnen haben. Wir sind seit 26 Jahren im Bezirk – und haben es noch nie bereut. Danke für die Ehrung!”

Die Gewinner der Awards in Rudolfsheim-Fünfhaus:

Bezirks Medical Awards

MOKi Wien Mobile Krankenpflege

DDr. Robert Mallinger

Ordination Dr. Lejla Pasic-Muradic

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

1. Platz: Mrs. Sporty Wien Schwendermarkt

2. Platz: Wiener Fotoschule

3. Platz: LEO – Biokosmetik SOAVO

Mittelbetriebe

1. Platz: dresscode.lach.filip

2. Platz: Hollerei Restaurant & Galerie

3. Platz: Mariahilferbräu

Großbetriebe

1. Platz: Nibra Aufzüge

2. Platz: Katzbeck

3. Platz: Wiener Stadthalle

Und hier noch Impressionen des Ehrungsabends (alle Bilder von Sandra Oblak):

Gernot Strecker (Volksbank), Hans Steiner (WBB), Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (r.). Daniel Ott (WBB) mit unseren Empfangsdamen und Moderator Martin Patak. Peter Estfeller, Wirtschaftskammer des 15. Bezirks Gernot Strecker, Karin Soemmer, Volksbank Stefan Hochleitner, Vienna Estate Vera Ptakovsky, Chantal Gottwald, MOKI Zahnarzt Dr. Robert Mallinger Erwin Krall, Leo – Biokosmetik SOAVO Karl Füsselberger, Fotoschule Walter Böck, Mariahilferbräu Andre und Ema Stolzlechner, Hollerei Restaurant und Galerie Barbara Lach-Filip, Laura Filip, Dresscode Margit Aigner, Stadthalle Nikolaus Brada, Nibra Aufzüge