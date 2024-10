Business Awards Meidling: Die Stunde der Sieger!

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Medical Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. Jetzt wurden im Amtshaus Meidling die Preisträger aus dem 12. Bezirk geehrt.

Schwer zu sagen, wer gestern mehr gestrahlt hat – die Sonne an einem herrlichen Spätsommertag oder die Gäste im Festsaal des Amtshaus Meidling. Wohl Zweitere – schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 12. Bezirk. Mehr als 108.000 Leser des WIENER BEZIRKsBLATT gaben wienweit ihre Stimme ab, viele davon für ihre Favoriten in Meidling. Das macht die Bezirks Business Awards damit übrigens zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

WIENER BEZIRKSBLATT-Geschäftsführer Thomas Strachota freute sich über den regen Zuspruch der Leser und darüber, dass das Bezirksblatt dazu beitragen kann, “unsere engagierten Gewerbetreibende vor den Vorhang zu holen.“ Bezirksvorsteher Wilfried Zankl begrüßte nicht nur jeden Gast und Preisträger persönlich, sondern auch die Gelegenheit “die Awards hosten zu dürfen und den schönen Anlass wieder einmal gemeinsam zusammen zu kommen.”

Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Volksbank, für die Christiane Spiegel das Wort ergriff und dabei etwas Wichtiges zu sagen hatte: „Es ist noch etwas von der Unternehmer Milliarde übrig“, was später in Einzelgesprächen vertieft wurde. Mit der ViennaEstate war wieder ein langjähriger Partner der Awards dabei wie auch die Wiener Wirtschaftskammer, vertreten von Anita Bock, die eine besondere Verbindung zu Meidling hat: „Ich bin ja im 12. Bezirk in die Schule gegangen.“

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass es bei diesen alle ex aequo gewonnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde die Kursana Residenz Tivoli, für die Hans Hollerer den Preis entgegennahm und darauf hinwies, dass „wir im Bereich Seniorenwohnen eher in Richtung Hotelbereich unterwegs sind.“ Pia Splichal von der Apotheke Meidling nahm den Award entgegen und ist stolz auf ihre 12 Mitarbeiter, die 8 Sprachen sprechen. „Gerade bei uns ist es sehr wichtig, dass bei der Beratung keine Missverständnisse entstehen.“ Die dritte Auszeichnung ging an die Zahnärztinnen Birgit Podesser und Sabine Dirry, die es sich nicht nehmen ließen ihr gesamtes Team auf die Bühne „ohne sie würden auch wir hier nicht stehen“ zu bitten.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich die LeStoff GmbH den Sieg. Damit verwies sie die Ing. Günter Vida / Sanitär- und Heizungstechnik und die anziehende Otto Libert Boutique auf die Plätze.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an die Appel GmbH und wurde von Franz Marecek entgegen genommen, der humorvoll meinte ” wir freuen uns sehr über den Award und hoffen, dass unsere Kunden auch weiterhin zum Appel trappeln”. Silber holte in dieser Kategorie der Gleis//Garten, Wiens erste echte Foodhall. Nut Bronze wurde Pharmawell gewürdigt.

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern gebührte der Siegeskranz der HDI Versicherung. MSC Kreuzfahrten sicherte sich den 2. Platz, der 3. ging an Kapsch.

Die Gewinner der Awards in Meidling:

Bezirks Medical Awards

Kursana Residenz Wien-Tivoli

Apotheke Meidling

Zahnarzt DDr. Birgit Podesser DDr. Sabine Dirry

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

Platz: LeStoff GmbH Platz: Ing. Günter Vida / Sanitär- und Heizungstechnik Platz: Otto Libert KG

Mittelbetriebe

Platz: Appel GmbH Platz: Gleis//Garten Platz: Pharmawell

Großbetriebe

Platz: HDI Versicherungen Platz: MSC Kreuzfahrten Platz: Kapsch

Und hier noch Impressionen des Ehrungsabends (alle Bilder von Stefan Diesner):