Business Awards Ottakring: Die Stunde der Sieger!

Was für ein schöner Abend! Einmal mehr haben die Leser des Wiener Bezirksblatts entschieden. 110.000 Stimmen wurden abgegeben, viele davon in Ottakring. Nun wurden die Medical- und Business-Award-Sieger gekürt.

Dieser Abend war anders. Finden die meisten Business-Award-Verleihungen in den Festsälen der Amtshäuser statt, hat Ottakring anders entschieden. Diesmal war ein Award-Sieger des Vorjahres der Gastgeber: Die Firma Koch in der Lienfeldergasse, die heuer ihr 160-jähriges Jubiläum feiert. “Schön, dass wir am Vorabend unserer eigenen Jubiläumsfeier den Award ausrichten dürfen. Viel Vergnügen”, begrüßte Senior-Chef Peter Koch die Gästeschar.

Schönes Kennenlernen

Auch Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp war happy: Der Business-Award ist immer eine tolle Möglichkeit, die Betriebe im Bezirk besser kennenzulernen. Danke an das Wiener Bezirksblatt dafür, ihr macht das wirklich toll.” Der Applaus blieb den ganzen Abend, als die großartigen Sieger in den drei Business-Award-Kategorien (Kleinbetriebe, Mittelbetriebe, Großbetriebe) plus Medical-Award (ohne Reihung) geehrt wurden.



Die Auszeichnung genießen

So genoss die Klinik Ottakring den “Bezirksoskar”. “Es ist toll, einmal geehrt und nicht immer kritisiert zu werden. Dabei leisten wir mit unseren 1.000 Betten ja wirklich Großartiges”, betonte der ärztliche Klinik-Direktor Peter Gläser. Ulrike Geier-Palasche vom Haus Liebhartstal schlug in die gleiche Kerbe: “Vor kurzem feierten wir das 10-jährige Jubiläum des neuen Hauses, jetzt der Medical-Award: Wir freuen uns sehr.”

Viele tolle Bezirksbetriebe

Dass es in Ottakring viele traditionelle und erfolgreiche Betriebe gibt, zeigt sich einmal mehr anhand der Preisträger. “Wir danken unseren Kunden, dass sie uns gewählt haben – großartig”, so Johann Meyer von Medical Fitness. Nikola Neskovic, Digitalexperte von CS nine, war vergnügt: “Es ist schön, hier zu stehen, obwohl wir hauptsächlich mit Firmen in Deutschland arbeiten.” Und Manuel Hackl von der Bierosophie meinte: “Unser etwas anderes Bierlokal kommt an, das freut mich. Also sollten wir mit einem Biercocktail anstoßen.”

Stolz auf Mehrfach-Erfolg

Zwei Betriebe, die nicht zum ersten Mal einen Business-Award entgegennehmen konnten, sind noch herauszuheben: Die Firma Toifl und der Marmeladen-König Staud’s. “Es ist immer wieder schön, geehrt zu werden – zumal wir in letzter Zeit durch einen Todesfall im Betrieb eine schwere Zeit durchmachen mussten”, so Jakob Müller-Hartburg von Toifl. Und Stefan Schauer von Stauds lächelte: “Wir sind ja so gerne in Ottakring und freuen uns immer, andere Betriebe in dem wunderbaren Bezirk kennenzulernen.”

Die Gewinner der Awards in Ottakring:

Bezirks Medical Awards

Häuser zum Leben/Haus Liebhartstal

Klinik Ottakring

ADK Diagnostics GmbH

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

1. Platz: Medical Fitness

2. Platz: CS nine GmbH

3. Platz: Augenoptik Tringler

Mittelbetriebe

1. Platz: Bierosophie

2. Platz: Fleischerei Gissinger

3. Platz: Susen & Löffler

Großbetriebe

1. Platz: Ottakringer Brauerei

2. Platz: Staud’s GmbH

3. Platz: Rosa Toifl & Co GmbH

Und hier noch Impressionen des Ehrungsabends (alle Bilder von Sandra Oblak):