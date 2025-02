Bussi, Bussi: Tierischer Valentinstag im Haus des Meeres

Am 14. Februar dreht sich alles um die Liebe – nicht nur bei uns Menschen, sondern auch in der Tierwelt. Im Haus des Meeres wird der Valentinstag mit tierischen Pärchen und spannenden Einblicken in deren Partnerschaften gefeiert.

Wer auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Valentinstagsidee ist, kann sich auf eine exklusive Führung freuen. Ob verliebt, verlobt oder einfach tierlieb – ein Besuch im Haus des Meeres verspricht romantische und lehrreiche Stunden mit Schmetterlingen im Bauch!

Treue fürs Leben: Die Liebesgeschichte von Karl und Gaby

Besonders romantisch geht es im Tropenhaus zu: Das Weißkopfsaki-Paar Karl und Gaby lebt dort gemeinsam mit seinen Jungtieren Quentin und Elivée. Diese Affenart aus dem Amazonasgebiet ist für ihre lebenslangen monogamen Partnerschaften bekannt. Karl, mit seinem schwarzen Fell und weißen Gesicht, und Gaby, die braunes Fell mit hellen Streifen trägt, sind ein harmonisches Duo und zeigen eindrucksvoll, wie tief Verbundenheit im Tierreich sein kann. Ihr Lieblingsgeschenk? Ein süßes Apfelherz.

Singleleben und Partnersuche in der Tierwelt

Doch nicht alle Tiere leben in festen Beziehungen. Viele Bewohner des Hauses des Meeres sind echte Singles oder suchen regelmäßig nach einem neuen Partner. So führen Clownfisch-Weibchen gleich mehrere Männchen in einem Harem an, während Lemuren, die nur auf Madagaskar vorkommen, jährlich neue Partner wählen. Dabei sind es die Weibchen, die das Sagen haben und sowohl die Partnerwahl als auch die Gruppenführung übernehmen – ein echtes Matriarchat in der Tierwelt.

Ein besonderes Valentinstags-Erlebnis für Besucher

Für alle, die diesen Valentinstag unvergesslich machen wollen, bietet das Haus des Meeres exklusive 60-minütige Führungen an. Zum Preis von 55 Euro pro Paar inklusive Eintritt erhalten Besucher spannende Einblicke in die Liebesgewohnheiten der Tiere. Als Erinnerung an diesen besonderen Tag lädt die Fotobox auf Ebene 10 dazu ein, den Moment mit Puppi, Hai & Co festzuhalten.

