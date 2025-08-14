Das WBB sucht die Lieblingswirte und Cafés!

Die Wiener lieben ja ihre Wirte, aber welcher ist ihnen der Liebste? Das entscheiden heuer wieder die Leser des Wiener Bezirkblatts – mit ihrer Stimme zur traditionellen Lieblingswirt-Wahl.

Ob Haube oder Beisl

Die Lieblingswirte und Kaffeehäuser werden nicht nur wienweit ermittelt. In allen 23 Bezirken zeichnet das WBB die Top 3 aus. Wählbar ist jedes Lokal, egal ob es Haubenküche, ausgefallene Speisen oder Bodenständiges bietet. Und auch bei den Kaffeehäusern ist jede Art und Größe möglich. Stimmkarten gibt es beim Wirt des Vertrauens oder per E-Mail unter lieblingswirt@wienerbezirksblatt.at oder auf dieser Seite ganz unten oder hier zum Ausdrucken.

Im Anschluss tagt eine Fachjury, bestehend aus der WKW-Fachgruppe Gastronomie sowie WBB-Vertretern, bevor die Sieger ausgezeichnet werden.

Einsendeschluss ist der 12.12.2025