Café Creativ: Von der Sportkarriere zum erfolgreichen Unternehmer

Am 6. März fand im traditionsreichen Café Frauenhuber die zweite Ausgabe der Veranstaltungsreihe “Café Creativ” statt.

Diese exklusive Eventreihe hat sich zum Ziel gesetzt, inspirierende Persönlichkeiten vorzustellen, die in verschiedenen Bereichen Außergewöhnliches leisten. Der Abend bot den Gästen nicht nur inhaltliche Tiefe, sondern auch die Möglichkeit, sich in einer stilvollen und entspannten Atmosphäre zu vernetzen.

Conny Wilczynski: Vom Sportler zum erfolgreichen Unternehmer

Höhepunkt der Veranstaltung war das Interview mit Conny Wilczynski, geführt von Uschi Pöttler-Fellner, der Geschäftsführerin und Herausgeberin des look! Magazins. Wilczynski ist eine herausragende Persönlichkeit im Sportbereich: Als ehemaliger Handball-Profi und 136-maliger Nationalspieler für Österreich hat er seine Leidenschaft für den Sport in eine erfolgreiche Unternehmerkarriere transformiert.

Als Co-Founder der PADELZONE GmbH, dem Marktführer im Padel-Sport in Österreich, und als Gründer der SPORTBOX GmbH, die Programme für Bewegung, Ernährung und Lifestyle entwickelt, setzt er sich dafür ein, die Relevanz des Sports in der Wirtschaft weiter zu etablieren. Seine vielseitige Erfahrung als Leistungssportler, Unternehmer und ehrenamtlicher Funktionär ermöglicht ihm eine einzigartige Perspektive, die er in spannende Einblicke während des Interviews verwandelte.

Wiener Kaffeehauskultur trifft auf kreativen Dialog

Neben dem hochkarätigen inhaltlichen Programm zeichnete sich das “Café Creativ” durch seine besondere Atmosphäre aus. Die Verbindung aus Wiener Kaffeehauskultur, intellektuellem Austausch und professionellem Networking machte den Abend zu einem inspirierenden Erlebnis. Die anwesenden Gäste hatten die Gelegenheit, sich in angenehmer Umgebung mit Gleichgesinnten auszutauschen und wertvolle neue Kontakte zu knüpfen.

Für das leibliche Wohl sorgten traditionelle Wiener Kaffeehaus-Spezialitäten, die den Abend perfekt abrundeten. Organisiert wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit André Reininger, Fachgruppenobmann-Stellvertreter der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien.

Ausblick: Musik und Marketing im Fokus

Die Erfolgsgeschichte des “Café Creativ” wird weitergeschrieben. Am 26. März 2025 steht bereits die nächste Veranstaltung an. Diesmal wird Musikexperte Otto Brusatti im Café Frauenhuber einen Vortrag über Johann Strauss als erstes modernes Marketinggenie halten.