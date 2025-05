Café Mozart: Der älteste Schanigarten Wiens wurde neu gestaltet

Mitten im Herzen der Stadt, zwischen Staatsoper und Albertina, schlägt das Café Mozart ein neues Kapitel auf: Der älteste Schanigarten Wiens wurde neu gestaltet – stilvoll, modern und dennoch tief verwurzelt in der Geschichte des Wiener Kaffeehauswesens.

In der warmen Jahreszeit lädt dieser neugestaltete Außenbereich Gäste dazu ein, das Flair der Stadt unter freiem Himmel zu genießen – mit einem Kaffee am Vormittag oder einem Aperitivo am Abend.

Mediterrane Leichtigkeit im Kaffeehausambiente

Die Neugestaltung der Terrasse erfolgte mit viel Liebe zum Detail: Hochwertige Materialien, komfortable Polstersitze und maßgefertigte Schirme schaffen eine Atmosphäre, die Wiener Charme mit südlicher Leichtigkeit verbindet. Große Olivenbäume sorgen für mediterranes Flair, während die Gäste das Treiben der Innenstadt beobachten – geschützt vor Sonne und Regen. Das neue Konzept bringt die Gemütlichkeit eines klassischen Kaffeehauses in den öffentlichen Raum und bietet dabei gleichzeitig einen Ort für entspanntes, urbanes Leben.

Ein Ort mit Geschichte – und Vision

Die Wurzeln des Café Mozart reichen bis ins Jahr 1794 zurück. Damals eröffnete Georg Pöhlein ein Kaffeehaus im Bürgerspitalzinshaus – eine Pioniertat, lange bevor die Ringstraße oder die Staatsoper existierten. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich das Lokal mehrfach, wurde 1836 unter dem Namen „Café Corra“ bekannt und 1929 in „Café Mozart“ umbenannt – eine Hommage an das nahegelegene Mozartdenkmal.

Heute verbindet das Café Vergangenheit und Gegenwart auf bemerkenswerte Weise. „Mit dem neuen Schanigarten schlagen wir eine Brücke zwischen Tradition und urbanem Lebensgefühl“, sagt Geschäftsführerin Karoline Klezl. Es sei ein Ort entstanden, an dem man Wiener Geschichte schmecken und zugleich modernes Lebensgefühl erleben könne.

Ein Treffpunkt im Herzen Wiens

Seit 1993 befindet sich das Café Mozart im Besitz der Familie Querfeld, die mit großem Gespür für Authentizität und Qualität gastronomische Akzente in Wien setzt. Unter der Leitung von Karoline Klezl, der dritten Generation, wurde das Café zu einem Treffpunkt für Genießer und Stadtflaneure gleichermaßen. Mit einer neuen Getränkekarte, etwa mit ausgewählten Campari-Drinks, wird der Schanigarten auch zum After-Work-Hotspot in Wiens Zentrum.