Casa Sonnwendviertel: Geburtstag für Generationen

„Alt und Jung unter einem Dach“ – was in früheren Zeiten durchaus Normalität war ist in unserer schnelllebigen Zeit leider etwas in Vergessenheit geraten. Nicht jedoch in der „Casa Sonnwendviertel“ in der Antonie-Alt-Gasse 9 in Favoriten. Beherbergt der Standort doch ein Pflegewohnheim und einen Kindergarten. Ein Konzept, von dem alle profitieren.

Voneinander lernen

Im Pflegewohnhaus leben derzeit 87 Senioren und im Kindergarten werden ebenso viele Kinder betreut und der persönliche Kontakt zwischen den Generationen wird hier besonders aktiv gelebt. Helle und freundliche Hausgemeinschaften, zahlreiche Terrassen und der schöne Außenbereich mit Hochbeeten bieten jede Menge Begegnungsräume an den Jung & Alt zusammen kommen. Gegenseitiges Verständnis wird aufgebaut, spannende Begegnungen ermöglicht, und es kann voneinander gelernt werden. Die Bewohner schätzen den Kontakt zur jüngeren Generation und blühen bei diesen Begegnungen auf. Für Kinder wird der Kontakt zu einer Generation ermöglicht, mit der sie teilweise in ihrem eigenen, privaten Umfeld wenig Berührungspunkte haben.

Ein Fest für alle

Ende 2017, wurden das Pflegewohnhaus und der Kindergarten Casa Sonnwendviertel feierlich eröffnet und damit feierte man heuer den 5. Geburtstag. Und wie! Bei einem ausgelassenen Fest mit eigens komponierten Liedern, vorgetragen von Kindern aus dem Kindergarten und Bewohner des Pflegewohnhauses, wurde gemeinsam gefeiert.

Das fünfjährige Jubiläum wurde darüberhinaus zum Anlass genommen sich in festlichem Rahmen bei den Wegbegleitern und Mitarbeitern zu bedanken. „Ich bin stolz, dass unser Pflegewohnhaus und Kindergarten Casa Sonnwendviertel ein Ort für qualitätsvollen und generationsübergreifenden Austausch und wertschätzende Zusammenarbeit ist. Ich freue mich auf die nächsten gemeinsamen Jahre!“, sagt Matthias Steinklammer, Geschäftsführer Casa Leben gGmbH.