„CAVALLUNA – Grand Moments“: Wir verlosen Tickets!

Die größte Pferdeshow Europas ist wieder unterwegs und verzaubert das Publikum mit einem atemberaubenden Programm, das die schönsten Schaubilder aus den letzten Jahren auf ganz neue Weise interpretiert und mit spektakulären neuen Szenen verwebt.

„CAVALLUNA – Grand Moments“ ist ein Feuerwerk der Emotionen, das Groß und Klein fasziniert, berührt und zum Staunen bringt.

Ein unvergessliches Zusammenspiel aus Pferden, Reitern und Künstlern

58 Pferde und die besten Reiter Europas begeistern gemeinsam mit einer hochkarätigen Tanzkompanie das Publikum, unterstützt von emotionaler Musik und beeindruckenden Licht- und Spezialeffekten. Die Zuschauer erleben eine Reise durch schillernde Showwelten und dürfen sich auf herausragende Reitkunst, atemberaubende Szenenbilder und ein herzerwärmendes Abenteuer freuen.

Die berührende Geschichte von Clown Trol

Erzählt wird die Geschichte des in die Jahre gekommenen Clowns Trol, der nach seiner letzten Show allein zu Hause ist und Angst hat, seine Freunde aus der Showwelt nicht mehr wiedersehen zu können und in Einsamkeit zu leben. Da erscheint ihm Sol, die Quelle des Lebens, und erklärt ihm, dass es nur eine Chance gäbe, sein Herz für immer zu füllen: sich noch einmal an all die besonderen Momente und Gefühle seines Lebens zu erinnern. So könne er den Schlüssel zu innerer Ruhe finden. Sie führt ihn auf eine Reise durch die Welt seiner Emotionen und nach und nach erschließt sich ihm das Besondere, das ihn mit jedem Reiter, Tänzer und Musiker verbindet: Liebe, Freundschaft, Freude, Trauer, Leidenschaft, Angst, Mut, Selbstvertrauen, Hoffnung – kurz: das Leben!

Die Pferde als Stars der Show

Obwohl „CAVALLUNA – Grand Moments“ weit mehr ist als eine Pferdeshow, stehen natürlich wie immer die vierbeinigen Stars im Mittelpunkt des Geschehens und das Publikum darf sich auf Ausnahmetalente aus ganz Europa freuen. Mit an Bord sind unter anderem majestätische Friesen, elegante Lusitanos und lustige Esel.

Höhepunkte des Programms

Diego Giona mit seiner spektakulären ungarischen Post und die waghalsigen Trickreiter der Hasta Luego Academy lassen mit ihren rasanten Manövern dem Publikum den Atem stocken. Die kleinen Zuschauer werden sich ganz besonders über die niedlichen Miniponys von Bartolo Messina freuen. Natürlich ist auch wieder die einzigartige Freiheitskünstlerin Sylvie Willms mit von der Partie, ebenso wie die hochtalentierte Equipe Pfeifer, die mit atemberaubenden Wasser- und Feuerszenen beeindruckt.

Von Oktober 2024 bis Juni 2025 gastiert „CAVALLUNA – Grand Moments“ in 33 Städten in Europa.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für „CAVALLUNA – Grand Moments“ am 15. Februar 2025 um 19 Uhr in der Wiener Stadthalle!