Charity-Weihnachtsmarkt zugunsten des Wiener Hilfswerks

Die Vorfreude auf die besinnlichste Zeit des Jahres steigt, und mit ihr kehrt auch der traditionelle Benefiz-Weihnachtsmarkt des Annemarie-Imhof-Komitees zurück.

Doch dieses Jahr verspricht ganz besonders zu werden, denn erstmals öffnen sich die Tore in den bezaubernden Schlumberger Kellerwelten im 19. Bezirk von Döbling. Vom 30. November bis zum 1. Dezember 2023 wird diese neue Location zum Schauplatz eines festlichen Events, das nicht nur die Herzen der Besucher höher schlagen lässt, sondern auch einen wohltätigen Zweck verfolgt.

„Chary Ladies“ Chor

Das Herzstück des diesjährigen Weihnachtsmarktes ist zweifellos der „Chary Ladies“ Chor, der für eine zauberhafte Stimmung sorgen wird. Unter der Leitung von Musicaldarstellerin Nazide Aylin am Donnerstag, 30. November, und der talentierten Sängerin Sandra Pires am Freitag, 1. Dezember, werden die Mitglieder des Chors besinnliche Weihnachtslieder zum Besten geben. Die harmonischen Klänge versprechen, die Besucher in eine festliche Atmosphäre zu entführen und die Vorfreude auf die kommenden Feiertage zu steigern.

Reinerlös für Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee hat sich erneut dazu verpflichtet, die Gemeinschaft zu stärken und den Bedürftigen zu helfen. Der Reinerlös aus dem Verkauf von liebevoll selbst gefertigten Weihnachtswaren wird den Einrichtungen des Wiener Hilfswerks zugutekommen. Hierzu zählen nicht nur traditionelle Leckereien wie Kekse und Marmeladen, sondern auch kunstvoller Schmuck, festliche Adventkränze und verschiedene Handarbeiten, die mit viel Liebe zum Detail von engagierten Helfern gestaltet wurden.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Donnerstag, 30.11.2023, 17 – 22 Uhr; 19 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“

Freitag, 1.12.2023, 10 –18 Uhr; 17 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“

Ort: Schlumberger Kellerwelten, Heiligenstädter Straße 39, 1190 Wien