Cheesecake-Tasting: Süßer kann der Herbst kaum starten

Cheesecakes soweit das Auge reicht und das kostenlos: Das Tasting beinhaltet unterschiedliche Varianten der beliebten Süßspeise. Durchkosten und Schlemmen heißt es also am 28. September ab 12 Uhr. Rechtzeitig da sein, zahlt sich jedenfalls aus, denn die Tische werden nach dem „First come, first serve“ Prinzip vergeben, und nur solange der Vorrat reicht.

Dazu Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel: „Das Cheesecake Tasting ist für uns alle ein Highlight – unsere Patisserie gibt an dem Tag sagenhafte über tausend Verkostungsportionen aus. Das und die immer wieder überraschenden Kreationen sind eine beeindruckende Leistung. Wir freuen uns sehr, dass das von unseren Gästen so geschätzt wird.”

Geschmäcker sind verschieden