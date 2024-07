Chillout-Zone: neues Sonnendeck beim Donaukanal

Zwischen Augartenbrücke und Rossauer Brücke ist eine neue Freizeitoase entstanden: Ein 75 Quadratmeter großes Sonnendeck lädt zum Sonnenbaden und Entspannen ein. Mit der gemütlichen Chillout-Zone geht die Attraktivierung am Donaukanal weiter.

Das neue Sonnendeck ist ein tolles Gemeinschaftswerk der MA 29-Brückenbau und Grundbau und der MA 45-Wiener Gewässer. „Danke an die zuständigen Abteilungen für ihre innovativen Ansätze! Damit wird den Wienern immer wieder Neues geboten, um sich zum Nulltarif an den Naturgewässern zu erholen“, so die für Gewässer und Brücken zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf’m Sonnendeck …

Peter Lichts Sommerhit „Sonnendeck“ aus dem Jahr 2001 muss hier wohl Inspirationsquelle gewesen sein: Umgeben vom Grün der umliegenden Bäume, kann man auf dem neuen Sobnnendeck mit direktem Blick aufs Wasser herrlich entspannt die Seele baumeln lassen. Dort, wo sich zuvor eine Böschung mit starkem Gefälle Richtung Donaukanal befand, wurde diese neue Holzkonstruktion erbaut, die für eine großzügige Liege- und Sitzfläche sorgt. Das Sonnendeck verfügt über drei breite Stufen, ist etwa 75 m² groß, stabil und optisch ein echter Hingucker. Auch Alsergrund-Bezirksvorsteher Alexander Nikolai ist begeistert: „Die Aufwertung am Donaukanal geht weiter. Nach der Errichtung des Pocket-Parks freut es mich, dass wir ein Sonnendeck zum Entspannen im Freien erhalten.“

Donaukanal: neues Leitsystem für attraktive Flanier- und Sportmeile

Ob für einen Sundowner, das persönliche Workout oder einen Spaziergang: Der Donaukanal ist eine beliebte Freizeitmeile, die laufend attraktiviert wird. Seit kurzem gibt es mit dem Pocket-Park eine neue Grünfläche und vier neue kostenlose WC-Anlagen im Graffiti-Look. Ein neues Leitsystem vereinfacht die Orientierung und schafft einen guten Überblick für die zahlreichen Angebote entlang der Uferpromenaden. Zur Kennzeichnung werden vandalismussichere Wegweiser montiert und Orientierungshilfen am Boden des Donaukanals aufgemalt. Das Leitsystem wird nach und nach über das gesamte Areal ausgeweitet.