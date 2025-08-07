E-Flush: Wiens erstes E-Fahrzeug für Kanalreinigung!

Wien setzt ein starkes Zeichen für Klimaschutz und Innovation. Mit dem neuen vollelektrischen Kanalreinigungsfahrzeug „E-Flush“ geht Wien Kanal als erstes Unternehmen in Österreich mit einem E-Kombisauger mit Wasserrecycling-Technologie an den Start. Ein Vorzeigeprojekt, das nicht nur CO₂ spart, sondern auch Lärm reduziert und Effizienz neu definiert.

Wien präsentiert mit dem E‑Flush Österreichs erstes elektrisches Kanalreinigungsfahrzeug. Der E‑Kombisauger mit integriertem Wasser‑Recycling spart täglich CO₂, Wasser und senkt den Lärm. Damit ist ein weiterer Klimaschutz-Meilenstein in der Stadtreinigung erreicht.

Hightech im Untergrund

Der E-Flush ist kein gewöhnlicher LKW: Mit 500 kW Leistung (entspricht 680 PS) und einer Akkukapazität von 508 kWh ist er bestens für den Dauereinsatz gerüstet. Der Clou: Das abgesaugte Wasser-Schlamm-Gemisch wird direkt im Fahrzeug gefiltert, das gewonnene Wasser zur Kanalreinigung wiederverwendet. Damit spart der Betrieb täglich bis zu 10.000 Liter Frischwasser, ein entscheidender Beitrag in Zeiten zunehmender Wasserknappheit. Die Spülleistung von 300 Litern pro Minute bei 120 bar Druck garantiert ganz ohne Frischwasserentnahme an Hydranten hygienische Sauberkeit.

Leise, sauber und effizient

Während herkömmliche Kanalreinigungsfahrzeuge mit lauten Dieselmotoren den Schlaf stören, reduziert der E-Antrieb des E-Flush die Lärmbelastung um ganze 80 Dezibel. „Das ist ein riesiger Fortschritt für alle, die entlang von Kanalschächten wohnen“, betont Wien-Kanal-Direktor Andreas Ilmer. Besonders Nachtarbeiten werden dadurch deutlich für Anrainer wie für die Umwelt verträglicher.

Pionierprojekt mit Signalwirkung

Mit dem Einsatz des E-Flush ist Wien nicht nur nationaler Vorreiter, sondern sendet auch international ein starkes Signal. „Dieses Fahrzeug spart täglich bis zu 265 Kilogramm CO₂ – das ist aktiver Klimaschutz im städtischen Alltag“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Durch die Verbindung von E-Mobilität und intelligenter Wasseraufbereitung wird hier eine neue Ära in der Stadthygiene eingeläutet: leise, sauber und effizient.

