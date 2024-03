Mahü: Neuer Look für Christian-Broda-Platz

Im Zuge der „Raus aus dem Asphalt“-Offensive der Stadt startet jetzt im 6. Bezirk ein weiteres Großprojekt: Der Christian-Broda-Platz, das „Tor“ zur Inneren Mariahilfer Straße, wird bis November klimafit umgestaltet.

Von der Hitzeinsel zum City-Paradies: Bald schon wird der großzügige Platz Nähe Westbahnhof nicht mehr wieder zu erkennen sein. Ist er derzeit durch viel Asphalt, Betonsitzmöbel und rote Masten geprägt, werden künftig 25 neue Bäume, weitläufige Grünflächen und eine helle Pflasterung den Christian-Broda-Platz in ein kühles und schattiges Foyer der Mahü verwandeln. „Die Umgestaltung wird weit mehr als nur ein optisches Facelifting“, verspricht Bezirksvorsteher Markus Rumelhart.

Grün & Kühl

Und der Bezirkschef hält sein Versprechen. So wird der Christan-Broda-Platz nicht nur optisch aufgewertet, die Maßnahmen schaffen auch mehr Lebensqualität bei den Bewohner:innen: Die entstehenden Blätterdächer der neuen Bäume spenden Schatten und laden so zum Verweilen ein. Kids werden darüber hinaus die drei geplanten Wasserspiele lieben, die für Pritschel-Spaß sorgen und an heißen Tagen gleichzeitig kühlen. Außerdem heizt sich die helle neue Pflasterung nicht so schnell auf und ermöglicht das Versickern von Niederschlagswasser, was durch die anschließende Verdunstung zu einem Kühlungseffekt führt.

Neue Radwege

Auch die Radfahrer:innen haben Grund zur Freude: Im Zuge der Neugestaltung entstehen in der Inneren Mariahilfer Straße zwischen dem Gürtel und der Stumpergasse auf beiden Seiten der Fahrbahn jeweils breite und baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege. Bisher waren hier nur schmale Mehrzweckstreifen für den Radverkehr markiert.