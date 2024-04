JYSK präsentiert Frühlingsneuheiten der Nordic Mood-Kollektion

Mit der neuen Nordic Mood-Kollektion von JYSK wird das eigene Zuhause zum Spiegelbild der Jahreszeit.

Die sorgfältig zusammengestellte Kollektion bringt eine erfrischende Frühlingsbriese in die eigenen vier Wände und unterstreicht mit warmen Farbtönen, natürlichen Materialien sowie organischen und fließenden Designs die frühlingshafte Leichtigkeit, die in jedem Detail der Kollektion mitschwingt.

CELIUS | ©JYSK

Erneuerung und Wohlbefinden

Im Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben. JYSK greift diesen Geist des Neubeginns auf und zeigt mit der neuen Nordic Mood-Kollektion wie skandinavische Eleganz und frühlingshafte Frische Hand in Hand gehen. Das eigene Zuhause verwandelt sich schnell und mit wenig Aufwand in einen Ort der Erneuerung und des Wohlbefindens. Geprägt von skandinavischer Eleganz und einer Brise frühlingshafter Frische, vereint die Kollektion warme Farbtöne, natürliche Materialien sowie organische und fließende Designs.

Frühling in jedem Winkel

INGVER | ©JYSK

Mit grünen Akzenten begrüßt die Nordic Mood-Kollektion die lebendige Jahreszeit. Die Kunstpflanze CELIUS und der Pflanzentopf SIVERT bringen die Natur ins Haus, während der Hängekorb INGVER – ergänzt durch die Kunstpflanzen ASGAR oder OLIVER – für ein natürliches Flair sorgt. Praktischerweise dient der Korb auch als stylische Aufbewahrungslösung.

Der Sockel SIGMUND setzt einzelne Pflanzen besonders in Szene. Dieser Sockel aus Steinzeug überzeugt im warmen Beige mit zarter Oberfläche und fügt sich harmonisch in diverse Einrichtungsstile ein: als eigenständige Dekoration, Tisch oder als Blumenständer.

Schwungvolle Akzente

Organische Formen und kurvige, fließende Designs bringen einen frischen Look in jede Raumgestaltung. Sie können mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen kombiniert werden – wie dem beliebten Skandi-Style, dem Hygge- oder Boho-Stil. Die JYSK-Vase JARL ist das perfekte Beispiel für die organische Designphilosophie. Kombiniert mit den Blüten der Kunstblume LAUST taucht JARL jedes zuhause in (Vor-)Frühlingsfreude. Auch die neue Vase CARLO sowie die Dekoschale HILMIR verleihen jedem Raum eine einladende und schwungvolle Atmosphäre. Sie machen sich sehr reizvoll auf Beistell– und Konsolentischen oder im Regal.

Auch bei Einrichtungsstilen wie dem Urban Jungle, bei dem sehr viele Pflanzen ein fester Bestandteil des Dekors sind, ergänzen organische Designs der neuen JYSK Nordic Mood-Kollektion das Gesamtbild des Raumes besonders gut.

HILMIR | ©JYSK

Gemütlichkeit durch Kontraste

Für zusätzlichen Komfort im Frühjahr sorgen die Zierkissen NATTLILJA und BELLIS, deren ruhige Farbtöne mit farbigen Streifen jeden Raum erwärmen und jede Sitzgelegenheit noch einladender machen. Die gesteppte Decke SOMMEREIK bietet an kühlen Frühlingsabenden wohlige Wärme und findet im Korb MICHAEL, einem Meisterstück aus Schilfrohr, ihren Platz. Dieser nicht nur praktische, sondern auch ästhetisch ansprechende Korb eignet sich hervorragend für die Aufbewahrung von Alltagsgegenständen, für ein Picknick oder einen Strandbesuch und bildet einen wunderschönen Kontrast zum frischen Blau von SOMMEREIK.

Stimmungsvolles Licht

BELLIS | ©JYSK

Auch Kerzen können Frühlings-Hygge in die vier Wände zaubern. Der JYSK-Kerzenständer OLAV kombiniert mit der Kerze GILBERT sorgt an lauen Frühlingsabenden für ein besonders stimmungsvolles Licht.

Über 50% des Sortiments mit gesenktem Angebots- oder Dauerniedrigpreis

JYSK hat kürzlich die Preise für knapp 1.000 Produkte dauerhaft gesenkt, darunter Artikel aus verschiedenen Warengruppen. Im Zuge dieser Dauerniedrigpreis-Initiative wurden die Preise für fast 60 Prozent der 1.000-Produkte um etwa 20 Prozent1 dauerhaft reduziert. Darüber hinaus bietet JYSK derzeit über 900 Artikel, insbesondere Möbel, zu attraktiven Angebotspreisen an.

Die Nordic Mood-Kollektion ist ab sofort in allen JYSK-Filialen und auf JYSK.at erhältlich.