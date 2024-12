City Cop-Award wurde erstmals verliehen!

Die Polizist:innen der Inneren Stadt hatten Grund zum Jubeln, denn vergangene Woche wurden erstmals die City Cop-Awards vergeben.

Sie sind tagtäglich im Einsatz, um die Sicherheit im 1. Bezirk zu gewährleisten: Die Polizist:innen der Inneren Stadt sorgen dafür, dass die City sowohl für Wiener:innen als auch Tourist:innen ein Wohlfühlort bleibt. Mit der Verleihung des City Cop-Awards – eine Kooperation zwischen Polizei, Bezirk und Wirtschaftskammer Wien – soll die Arbeit der Innenstadt-Polizei gewürdigt werden. Eine Jury aus Führungskräften des Polizeikommandos/Stadtpolizeikommando Innere Stadt wählte aus einer Vielzahl an geeigneten Kandidat:innen die Sieger:innen aus.

Die Gewinner:innen

Polizeiliches Einschreiten: Revierinspektor Rene Zlattinger (Polizeiinspektion Laurenzerberg)

Besonderes polizeiliches Engagement: Revierinspektor Michael Schwarzfurtner (Polizeiinspektion Goethegasse)

Besondere Leistung auf dem Gebiet der Kriminalpolizei: Gruppeninspektor Christian Angerer (Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz)

Besondere Leistung auf dem Gebiet der Sicherheits- und Verwaltungspolizei: Amtsdirektor Markus Schmid (Polizeikommissariat Innere Stadt)

Besondere Leistung auf dem Gebiet der polizeilichen Führung: Kontrollinspektorin Cornelia Graf (Polizeiinspektion Kärntnertorpassage)

Ein Sonderaward für das polizeiliche Lebenswerk ging an Chefinspektor Franz Ettlinger (Stadtpolizeikommando Innere Stadt). Auch Brigadier Roman Friedl (Stadtpolizeikommandant Innere Stadt), der sich nach 43 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand zurückzieht, erhielt eine Sonderehrung. Zwei weitere Sonderpreise erhielten Vito Ranieri (Zanoni) und Ariel Edelman (Israelitische Kultusgemeinde) für deren besonderes Engagement in Zusammenarbeit mit der Polizei.