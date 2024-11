Clown-Theater: Zuckererbsen spielen für Kinder mit Diabetes

Das Clownstück „Johnnybär – der furchtlose Affe“ bildet den Auftakt zu dem Projekt Die Zuckererbsen. Diese Initiative sieht ihre Aufgabe darin, gezielt junge Diabetes-Betroffene mit Kunst, Humor und Leichtigkeit zu unterstützen. Premiere ist am 16. November im Theater Olé.

Der gemeinnützige Verein Die Zuckererbsen setzt sich aus Clowns zusammen, die bereits jahrelang als Krankenhaus– bzw. Bühnenclowns gearbeitet haben und teilweise selbst mit Diabetes leben. Sie bringen ein hohes Maß an Lebenserfahrung, Empathie und Sensibilität mit. Ziel des Vereins ist es, Familien und deren Kinder als Unterstützer, als humorvolle Begleiter und „Zuckererbsenmaskottchen“ in diesen herausfordernden Lebensumständen zu betreuen. Mit clownesken Mitteln will man auch mehr über die Erkraankung Diabetes aufklären.

Diabetes: Herausforderung im Alltag für die ganze Familie

Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung und gehört zu den häufigsten Stoffwechselerkrankungen im Kindesalter. Dabei greift das körpereigene Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse an und zerstört sie. Diabetes Typ 2 ist eine Erkrankung des Stoffwechsels. Sie führt dazu, dass der Blutzucker dauerhaft zu hoch ist; da der Zucker im Blut von den Körperzellen nicht mehr richtig aufgenommen und verarbeitet werden kann. Diabetes bei Kindern ist eine umfassende Herausforderung für die ganze betroffene Familie. Der Alltag muss neu organisiert werden und alle müssen die Erkrankung als ständigen Begleiter akzeptieren lernen.

Initiatorin Verena Vondrak selbst von Diabetes betroffen

Die Initiatorin des Projektes, Verena Vondrak, bringt eine 30-jährige Berufserfahrung als CliniClownin mit. Sie hat jahrelang onkologische Patienten im St. Anna Kinderspital betreut und ist auch Co-Direktorin des Clowntheaters Olé. Vor einigen Jahren ist dann Diabetes in ihr Leben getreten und hat vieles durcheinander gewirbelt: eine ständige Auseinandersetzung mit den eigenen Zuckerwerten, ohne Pause. Aber wie bereits ihre „Zuckerschwester“ Christa Diethör immer wieder betont: „Alles ist möglich.“ Und genau das ist denn auch der Leitgedanke dieses Projektes. Das Projekt Die Zuckererbsen hebt ab November 2024 ab und hat viel Buntheit, Leichtigkeit, Spaß und Clownerie im Gepäck!

Johnnybär – der furchtlose Affe

Premiere: 16. November 2024, 15 Uhr

Weitere Termine: 20.11., 10 Uhr (für Schulen und Kindergärten), 12.1, 16.2. und 16.3.2025, 15 Uhr

Theater Olé

Barmherzigengasse 18, 1030 Wien

Karten: € 7,– (Kinder ab 4 Jahre), € 10,– (Begleitung); Tel.: 0699/18 81 17 71, info@theater-ole.at

www.theater-ole.at

Verein Die Zuckererbsen: www.diezuckererbsen.at