Countdown läuft für den Song Contest 2024!

Der Countdown läuft: Sängerin Kaleen vertritt Österreich beim „Eurovision Song Contest 2024“ in Malmö, wo sie mit dem Techno-Popsong „We Will Rave“ an den Start geht. Sie singt am 9. Mai im zweiten Semifinale um den Einzug ins Finale am 11. Mai.

„Der Song ,We Will Rave‘ ist mein perfektes ESC-Lied. Ich habe die Möglichkeit, alles, was ich liebe, in diese Performance einzubringen und zusammen mit dem Publikum Vollgas zu geben“, so Kaleen. Der Song solle für jeden Menschen abwandelbar sein – sei es als „We Will Dance“, „We Will Sing“ oder „We Will Party“. „Mein Ziel ist es, anderen Kraft zu geben, das Leben zu umarmen und sich in der Musik zu verlieren. Ich freue mich darauf, den Song mit meinen Fans zu teilen“, sinniert Kaleen über den fetzigen Techno-Pop-Track.

Viele Erfolge als Tänzerin

Kaleen ist eine vielseitige Künstlerin, die als Sängerin und Tänzerin erfolgreich ist. Obwohl sie autodidaktisch mit dem Gesang begann, verfeinerte sie später ihre Technik durch eine Ausbildung. Tanz begleitet die 29-jährige Oberösterreicherin schon seit der frühesten Kindheit – egal, ob Ballett, Stepptanz, Jazz, Musical oder Modern. Ihren ersten Staatsmeistertitel ertanzte sie als Siebenjährige, mehr als 100 Staats- und Europameistertitel sowie fünf Weltmeistertitel folgten. Infos: www.eurovision.de