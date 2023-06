Craft Beer & Loop-Festival steigt im Böhmischen Prater

„Mitten in Favoriten“ bewegt

Während sich Bernhard Pribitzer und DonDom schon sehr auf ihre Performance auf der großen Bühne des Tivoli im Böhmischen Prater freuen und Simon Latzer vom Bräuhaus Ten.Fifty. auf die stattliche Anzahl an teilnehmenden Brauereien zu Recht stolz ist, stellten Stefan Bergmann und Moritz Schumm vom Verein „Mitten in Favoriten“ die Wichtigkeit solcher Events im zehnten Bezirk in den Fokus: „Wir sorgen für Impulse im Kunst- und Eventbereich in der „drittgrößten Stadt Österreichs“. Und das ist unheimlich wichtig, haben wir es doch durch die Covid-Pandemie und die enorme Inflation mit einer stark veränderten Kulturlandschaft zu tun. Veranstaltungen müssen bunter und vielfältiger, sowie der Zugang zu ihnen niederschwelliger werden – ganz besonders in Favoriten. Die Menschen, die hier leben, haben größtenteils weder die finanziellen noch die zeitlichen Ressourcen (Hoch-)kultur in den inneren Bezirken zu genießen. Deshalb braucht es Konzerte, Lesungen, Theaterproduktionen vor Ort, die leistbar oder im besten Fall sogar gratis angeboten werden können. Mitten in Favoriten bietet das schon seit vielen Jahren – mit Mut und Vision wollen wir die Kulturagenden im zehnten Bezirk weiter voranbringen. Es gibt noch viel zu tun. Wir packen an.“