CulinarICAL 8.0: Eine Show für Ohren, Augen und den Gaumen

Vor rund zehn Jahren wurde Wolfgang Ebner anlässlich seines Geburtstags mit einer unvergesslichen Musicalgala überrascht, bei der Musik und Kulinarik harmonisch miteinander verschmolzen. Dieses Erlebnis ließ ihn nicht mehr los und inspirierte ihn dazu, ein einzigartiges Eventformat zu entwickeln: CulinarICAL.

Was einst als persönliche Inspiration begann, hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Am 14. Januar 2025 feierte die achte Auflage des Events, CulinarICAL 8.0 – goes Movie, eine triumphale Premiere.

Die Visionäre hinter CulinarICAL

Seit der Gründung prägen zwei Persönlichkeiten den Erfolg von CulinarICAL maßgeblich: Rita Sereinig, die für Konzept, Regie und künstlerische Umsetzung verantwortlich zeichnet, und Krisztian Kovacs, der mit seiner Expertise in der Gastronomie das kulinarische Angebot perfektioniert. Ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte des Formats war der Sommer 2020, als Wolfgang Ebner die Kultlocation VINDOBONA am Wallensteinplatz übernahm, die seither die Bühne für dieses außergewöhnliche Erlebnis bildet.

Eine Reise durch die Kinowelt

Unter der kreativen Leitung von Rita Sereinig entführt CulinarICAL 8.0 – goes Movie das Publikum in die magische Welt des Kinos. Mit Songs aus Filmen wie Dirty Dancing, Back to the Future, Mary Poppins, Ghost und The Greatest Showman sorgt das Ensemble für Begeisterung. Die Darbietungen der Sänger:innen Tanja Petrasek, Giulia Wegmüller, Amelie Polak, Konstantin Zander, Chris Green und Lukas Weinberger, begleitet von Andreas Brencic als musikalischem Leiter, verleihen den Klassikern eine neue, erfrischende Note.

Show-Highlights und Nachwuchstalente

Besonders beeindruckend ist die Performance der preisgekrönten Tanzgruppe Indeed Unique, die nicht nur die Choreografien beisteuert, sondern mit 13 Tänzer:innen auch selbst auf der Bühne brilliert. Ein weiteres Highlight sind die jungen Talente im Alter von 8 bis 14 Jahren, die mit ihrer eigenen Darbietung das Publikum begeistern und das Programm auf zauberhafte Weise ergänzen.

Kulinarische Genüsse der Extraklasse

Neben der beeindruckenden künstlerischen Leistung überzeugt auch das gastronomische Angebot. Die Gäste beginnen ihren Abend mit einem delikaten Amuse Bouche, gefolgt von einer Vorspeise aus Räucherlachs auf schwarzer Radieschen-Rose mit Avocado-Creme und Eierschwammerl Coulis. Die Hauptspeise, ein zartes Filet Mignon in roter Pfefferkruste auf Orangen-Karotten-Püree mit Portweinsauce, Kohlsprossenblättern und Ribisel-Himbeer-Garnitur, lässt keine Wünsche offen. Auch Vegetarier kommen mit einem cremigen Butter-Risotto mit grüner Spargelsauce, Parmesan-Chips und Gartenkresse auf ihre Kosten. Den Abschluss bildet ein Matcha-Tee-Parfait mit Passionsfrucht-Coulis und Feigen-Brûlée.

Ein Abend, der alle verzauberte

Die Premiere im VINDOBONA lockte nicht nur ein begeistertes Publikum, sondern auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten wie Manfred Ainedter, Werner Auer, Eva Billisich, Serge Falck, Andy Lee Lang, Ramesh Nair und Marcus Strahl an. Sie alle genossen einen Abend voller Magie, kulinarischer Highlights und unvergesslicher Unterhaltung.

SPIELPLAN

CulinarICAL 8.0 – goes Movie

Freitag, 17. Jänner 2025, 19:30 Uhr

Sammstag, 18. Jänner 2025, 19:30 Uhr

Donnerstag, 23. Jänner 2025, 19:30 Uhr

Samstag, 25. Jänner 2025, 19:30 Uhr

Sonntag, 26. Jänner 2025, 18:00 Uhr

Freitag, 31. Jänner 2025, 19:30 Uhr

Samstag, 01. Februar 2025, 19:30 Uhr

Dernière: Sonntag, 02. Februar 2025, 18:00 Uhr



Karten online unter vindobona.wien/events

Abendkassa: ab 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn nach Verfügbarkeit