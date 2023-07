Auf zum Dämmerschoppen im neuen Wiener Würstelgarten

Feierliche Eröffnung am Donnerstag, den 27. Juli mit Original Bosna vom Grill, Salzburger Augustiner vom Fass und Live-Blasmusik

Seit einigen Monaten gibt es neben der U-Bahn-Station Spittelau (Ausgang Josef-Holaubek-Platz) ein zweiten Standort des beliebten Wiener Würstelstands aus der Pfeilgasse im achten Wiener Gemeindebezirk. Die wahrscheinlich beste Bosna Wiens ist damit nun endlich auch im „Dreiländereck“ zwischen dem Alsergrund, Döbling und der Brigittenau erhältlich. Obendrein bietet der neue Würstelstand als einziger Gastrobetrieb Wiens ein frisch gezapftes Augustiner Bier aus dem Salzburger Müllner Bräu vom Fass – und das stilecht im authentischen Steinkrügel.

Boxenstopp für Radfahrer

Direkt am Radweg zum Donaukanal und zur Donauinsel gelegen, hat sich der Standort unter anderem als idealer „Boxenstopp“ für Radfahrerinnen und Radfahrer erwiesen. An den zahlreichen Abstellplätzen vor Ort können Gäste ihre Fahrräder bequem parken, um ihren Elektrolythaushalt mit einer erfrischenden Hopfenkaltschale aus Mülln auszugleichen und sich eine paar schmackhafte Proteine zu gönnen – sei es mit der legendären Bosna oder einem köstlichen Bologna-Hotdog, die auch in veganen Varianten angeboten werden.

Gemütliche Grünoase rund um das Standl

Mit dem „Wiener Würstelgarten“ hat der Spittelauer Würstelstand nun auch eine kleine Grünoase mit lauschigen Sitzplätzen bekommen, die zum Verweilen bei Wurst und Bier einladen – nicht nur nach einem erfrischenden Badevergnügen an der alten Donau ein idealer Ort, um die besten Seiten des Sommers zu genießen.

Live-Musik, Bosnas und Bier

Zur feierlichen Einweihung des „Wiener Würstelgartens“ wird nun ein „Dämmerschoppen“ veranstaltet, zu dem alle Nachbarinnen und Nachbarn herzlich eingeladen sind: Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 27. Juli 2023, ab 18:00 Uhr statt und verspricht ein geselliges Zusammensein. Die Gäste erwartet ein unterhaltsamer Abend u. a. mit Live-Blasmusik, köstlichen Bosnas vom Grill und –natürlich – frisch gezapftem Salzburger Augustiner aus dem Steinkrug.

Gratis Krügerl für WBB-Leser

Als besonderes Zuckerl gibt es ein exklusives Angebot für alle treuen Leserinnen und Leser des Wiener Bezirksblatts: Vor dem Beginn des Dämmerschoppen – zwischen 16:00 und 18:00 Uhr – erhalten diese mit dem Gutschein-Coupon des Wiener Bezirksblatts gratis ein Krügerl Augustiner aufs Haus als Einstandsgeschenk. Pro Person ist ein Gutschein einlösbar, solange der Vorrat reicht.