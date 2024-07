Dänen-Power: Badminton-Talent Monke verstärkt WAT

Gleich aus der Hochburg des Badminton-Sports hat der WAT Simmering für die neue Saison einen viel versprechenden Neuzugang gewinnen können. Mit dem jungen Dänen Mads Emil Monke (18) kommt eines der hoffnungsvollsten Badminton-Talente Europas in das Team des starken Aufsteigers.

Nach dem Meistertitel in der zweiten Bundesliga und dem damit verbundenen erfreulichen Aufstieg in die erste Bundesliga bereitet sich der WAT Simmering für die kommende Badminton-Saison 2024/25 vor. Seinen bemerkenswerten Erfolgskurs möchte Österreichs größter Badmintonverein mit dem Ausbau eines starken Kaders zementieren. Denn a m 13. Oktober 2024 steht ein „heißes Match“ bevor: Der Simmeringer Aufsteiger wird i n der heimischen Halle gegen den amtierenden Meister ASV Pressbaum antreten.

Dänisches „Badminton-Gen“ für WAT Simmering

Nun freut sich der Verein über Verstärkung durch eines der besten Badminton-Nachwuchstalente Europas. Direkt aus der europäischen Badminton-Hochburg Dänemark konnte Mads Emil Monke (18) für das Team gewonnen werden. Der junge Spieler, bester Däne in seinem Jahrgang, erreichte bei der U19-WM 2023 als zweitbester Europäer das Achtelfinale. Monke unterlag damals nur knapp dem Top-Chinesen Wang Zhi Jun in drei Sätzen. Monke freut sich schon auf seine neue Aufgabe: „Ich bin gespannt auf die kommende Saison mit dem WAT Simmering in der 1. Bundesliga. Ich freue mich darauf, neue Herausforderungen anzunehmen. Angesichts des vielversprechenden Vereins-Wachstums bin ich bestrebt, sowohl auf als auch neben den Platz einen sinnvollen Beitrag zu leisten.“

Chef-Trainer Manuel Rösler zeigt sich begeistert: „Wir sind happy, dass sich Mads Emil für uns entschieden hat, nachdem ihm weitere Angebote aus ganz Europa vorlagen. Er ist ein aufstrebendes Nachwuchstalent und passt hervorragend in unsere junge Mannschaft. Ich hoffe auch, dass er dazu beitragen kann, das dänische Badminton-Gen in unseren Verein zu ,transplantieren‘. Stück für Stück wächst unsere Badminton-Kultur in Simmering und Mads Emil wird ein wichtiger Teil davon sein.“