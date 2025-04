Neubau Haidehof: Information mit einem Schuss Genuss

Der geplante Neubau des Pensionisten-Wohnhauses Haidehof nimmt Gestalt an. Um Anrainer über das Bauvorhaben zu informieren, luden die Häuser zum Leben am 2. April zu einem besonderen Infostand ein. Am FoodBike gab es nicht nur spannende Details zum Projekt, sondern auch köstliche Kostproben der hauseigenen Frischküche. Bei Fingerfood und Snacks konnten sich Besucher selbst von der Qualität der Speisen überzeugen.

Das neue Haus Haidehof wird weit mehr als ein Wohnhaus für Senioren. Geplant sind moderne, kleinteilige Wohneinheiten, zusätzliche Pflegeplätze und ein generationenübergreifender Klub. „Grätzl-Vernetzung und ein Miteinander der Generationen stehen im Fokus“, betonte Bezirksvorsteher Thomas Steinhart. Im Klub sollen gemeinsame Aktivitäten wie Kochen, Tanzen oder Reparieren das Zusammenleben bereichern. Bis zum Frühsommer wird das alte Gebäude abgetragen, danach beginnt die Bauphase. Begleitend dazu setzen die Häuser zum Leben auf transparente Kommunikation mit regelmäßigen Informationsveranstaltungen.

Frische, regionale und köstliche Verpflegung

Beim Infostand drehte sich vieles um das kulinarische Angebot der Häuser zum Leben. Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben, unterstrich den hohen Stellenwert der Ernährung: „Mit frischen, regionalen Zutaten fördern wir Genuss und Gesundheit gleichermaßen.“ Die Besucher durften sich über eine Auswahl an Speisen freuen: von klassischen Sacher-Würsteln und Club-Sandwiches über vegane Mini-Wraps bis hin zu süßer Zuckerwatte. In den Häusern zum Leben wird täglich frisch gekocht, mit einem stetig wachsenden Anteil an Bio-Zutaten – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz der Stadt Wien.

Laufende Information für Anrainer im Umfeld

Die enge Einbindung der Nachbarschaft bleibt ein zentrales Anliegen. Neben regelmäßigen Updates auf der Website der Häuser zum Leben steht eine Ombudsstelle für Fragen und Anliegen bereit. Anrainer können sich per E-Mail oder telefonisch von Montag bis Freitag informieren. So bleibt der Neubau des Haus Haidehof ein transparentes und gemeinschaftliches Projekt, das für alle Generationen ein Gewinn sein soll.

Ombudsstelle Haus Haidehof

Tel.: 01/313 99 400 400 (Mo.–Fr., 8–15 Uhr), E-Mail: haus.haidehof@kwp.at

Informationen zum Neubau: kwp.at/neubau-haus-haidehof/