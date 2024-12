Hofmannsthal-Schau im Bezirksmuseum Liesing verlängert

Zum 150. Geburtstag des namhaften Literaten Hugo von Hofmannsthal (1874 – 1929) haben die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Liesing (23., Canavesegasse 24) eine interessante Sonder-Ausstellung gestaltet.

Hugo von Hofmannsthal (1.2.1874 – 15.7.1929) war Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker und Librettist sowie Mitinitiator der „Salzburger Festspiele“. Anlässlich des 150. Geburtstages des Autors gestaltete das Bezirksmuseum Liesing eine Sonderausstellung, deren Ende ursprünglich für Samstag, 14. Dezember, geplant war. Der rege Zustrom an Besucher hat das Museumsteam unter der Leitung von Heide Liebhart zu einer Verlängerung der sehenswerten Schau „Hugo von Hofmannsthal“ bis Samstag, 1. Februar, veranlasst.

Beeindruckende Fotografien, Schriften, Presse-Artikel, Objekte und andere Exponate erinnern an das Wirken des Autors, Dramatikers, Dichters, Librettisten und Mitinitiators der „Salzburger Festspiele“. Geöffnet ist das Museum jeweils am Mittwoch und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Traditionell ist der Eintritt kostenlos.

Die alljährliche „Weihnachtspause“ des Museums naht: Am Mittwoch, 18. Dezember, ist der letzte Besichtigungstag in der Saison 2024. Am Mittwoch, 8. Jänner, geht der reguläre Betrieb weiter. Die Besucher der Ausstellung werden umfassend über Hugo von Hofmannsthal informiert. Zum Beispiel lebte der Schriftsteller zwischen 1901 und 1929 in Rodaun und empfing in seinem Domizil bedeutende Persönlichkeiten. Detaillierte Angaben über das Liesinger Bezirksmuseum im Internet: www.bezirksmuseum.at.