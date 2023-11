Das Christkind bringt Kindern gesunde Zähne

Bis 18. Dezember können alle Kinder im Rahmen der Awareness-Kampagne „Karies ist unerträglich …“ gratis das beliebte Tipptopp-Zahntheater in der Kinderhütte am Christkindlmarkt besuchen und sich von Mundgesundheitsexperten über Mund- und Zahngesundheit beraten lassen.

Eine besondere Premiere gab es am Montag, 13. November , am Wiener Christkindlmarkt, denn dort wird heuer nämlich Zahngesundheit großgeschrieben. Der Tipptopp-Zahn tritt mit zentralen Botschaften in Aktion und in der Kinderhütte können Kinder und Eltern eine lustige und zugleich informative Aufführung für Kinder von sechs bis zehn Jahren des beliebten Tipptopp-Zahntheaters erleben. Dass das Tipptopp-Zahntheater erstmalig Halt am Wiener Christkindlmarkt macht, ist Teil der Awareness-Kampagne „Karies ist unerträglich …“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) im Rahmen des Programms „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ mit Unterstützung der Landeszahnärztekammer für Wien (LZÄK Wien), um für die Bedeutsamkeit von Mund- und Zahngesundheit bei Kindern zu sensibilisieren.

Zähneputzen soll dabei von Anbeginn zu einem täglichen Ritual werden. (Dennis Beck)

„Ein gesunder Mund und gesunde Zähne sind wichtig für das eigene Wohlbefinden. Zähneputzen soll dabei von Anbeginn zu einem täglichen Ritual werden. Der regelmäßige Kontrollbesuch sowie die mundgesunde Ernährung spielen dabei ebenso eine wesentliche Rolle. Mit dem Zahntheater möchten wir spielerisch Bewusstsein für Mund- und Zahngesundheit bei den `kleinen´ Wienerinnen und Wienern schaffen. So soll die Entwicklung und der Erhalt gesunder Zähne gefördert und die Gesundheitskompetenz der Kinder nachhaltig gestärkt werden“, sind sich WiG-Geschäftsführer Dennis Beck, Ing. Martin Heimhilcher (Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Wien) und Dr. Stephen Weinländer, MBA (Präsident der Landeszahnärztekammer für Wien) bei der Premiere am Wiener Christkindlmarkt einig.

Erlebbare Mundgesundheit

Der Auftritt des beliebten Tipptopp-Zahntheaters findet in der Kinderhütte am Wiener Christkindlmarkt, Rathausplatz, 1010 Wien statt. Ebenfalls vor Ort sind Tipptopp-Mundgesundheitsexperten, die zur Mundgesundheit von Kindern informieren und dabei von einer Zahnärztin in Vertretung der Landeszahnärztekammer für Wien unterstützt werden.

Das Tipptopp-Zahntheater dauert rund 40 Minuten und kann an folgenden Terminen jeweils zwischen 16:30 und 18:00 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden:

· Montag, 20.11.

· Montag, 27.11.

· Montag, 04.12.

· Montag, 11.12.

· Montag, 18.12.

Über das Programm

„Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ ist ein Programm der Wiener Gesundheitsförderung – WiG für Wiener Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren, deren Eltern und Erziehungsberechtigte. Die Maßnahmen dienen zur Förderung der Mundgesundheit in Wiener Kindergärten und Schulen. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Programm „Tipptopp. Gesund im Mund und rundherum“ wird daraus finanziert und von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG geleitet. Die Steuerung des Programms erfolgt gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse. Umsetzungspartner ist PROGES.

Nähere Informationen zum Programm gibt es unter www.tipptopp.wien.