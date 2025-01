Das Donauinselfest sucht dich! Anmeldungen möglich

Das Donauinselfest, eines der größten Open-Air-Festivals Europas mit freiem Eintritt, bietet auch beim kommenden 42. Donauinselfest wieder aufstrebenden Künstler*innen die Chance, ihre Musik auf den großen Bühnen zu präsentieren. Ab sofort sind Bewerbungen möglich.

Erstmals unterstützt der österreichische Drogerie-Fachhändler BIPA als Partner sowohl den RTIC als auch den RTIC4Kids. Markus Geyer, Geschäftsführer von BIPA, betont: „Bei BIPA setzen wir uns für Vielfalt in all ihren Facetten ein. Umso mehr freut es uns, dass wir beim 42. Donauinselfest erstmals Partner des Rock The Island Contest und des Rock The Island Contest for Kids sein dürfen und so jungen Talenten die einmalige Chance bieten können, ihre musikalische Leidenschaft mit einem großen Publikum zu teilen“.

Fachjury entscheidet

Die Vorauswahl der Gewinnerinnen erfolgt durch eine hochkarätige Fachjury mit Expertinnen aus Musikmanagement, Booking-Agenturen, Künstlerinnen, Marketing, Tonstudios, Plattenfirmen, Medien, Komposition sowie der Partnerin BIPA. Erstmals findet anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des RTIC am 8. April eine Live-Audition statt, bei der die endgültige Entscheidung über die

Gewinnerinnen getroffen wird.

Teilnahmebedingungen für den RTIC presented by BIPA:

Mindestalter: 16 Jahre

Hauptwohnsitz in Österreich

Einsendung eines Live-Mitschnitts oder Live-Videos

Gewinne: Ein von insgesamt sechs Bühnenslots am #dif25 sowie eine Gage von 1.500 Euro pro Act.

Gesuchte Genres für die Eröffnungsslots:

Rock, Hardrock, Metal, Gothic (Bank Austria / Radio 88.6 Rockbühne)

Indie, Alternative, Hip-Hop (Wien Energie / radio fm4 Festbühne)

Pop, Oldies, Austropop (Wien Energie / Radio Wien Festbühne)

Pop und Rock (Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne)

Wienerlied, Schrammelmusik, Dialektpop (W24 Wiener Liedkunst Bühne)

Ein Special anlässlich 15 Jahre #RTIC: Im Rahmen der Live-Audition im April vergibt BIPA eine Wild Card unter allen Acts, die sich noch keinen Bühnenslot sichern konnten!

Rock The Island Contest 4 Kids presented by BIPA

Er ist wieder da: der Nachwuchswettbewerb für Kinder! Bereits zum zweiten Mal in der Geschichte des Donauinselfests findet im Rahmen des Rock The Island Contests 4 Kids presented by BIPA ein Auftritt im Kinderprogramm statt. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren mit Hauptwohnsitz in Österreich. Für die Bewerbung ist ein Live-Video (Auftritt oder Performance) einzureichen. Zusätzlich zum Bühnenslot am #dif25 erhält das Gewinnerkind ein professionelles Gesangscoaching im Wert von 1.500 Euro.

Anmeldung

Bewerbungen für beide Wettbewerbe sind bis zum 15. Februar unter donauinselfest.at möglich.

Nutze jetzt deine Chance und rocke die Donauinsel!