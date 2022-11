Das kleine Baby-Koala traut sich erstmals hervor

So schnell vergeht die Zeit. Vor einiger Zeit war nur ein Arm, ein Fuß oder ein Kopf zu sehen – mittlerweile kann man das Koala-Baby, das noch ­namenlos ist, mit etwas Glück bereits außerhalb des Beutels seiner Mutter Bunji sehen. Erstmal hinausgeklettert, hantelt sich das Kleine geschickt am Fell seiner Mutter entlang und entdeckt die noch fremde Welt. Doch lange dauern die Expeditionen noch nicht. Nach einem kurzen Ausflug geht es dann wieder ruckzuck in den ­gemütlichen und kuscheligen Beutel.

Öffnungszeiten

Wer den kleinen Koala in den nächsten Tagen besuchen möchte: Seit Sonntag, 30. 10., gelten im Tiergarten Schönbrunn neue Öffnungszeiten. Bis 1. Februar sind die Tore von 9 bis 16.30 Uhr für Besucher geöffnet. Weitere Infos gibt’s unter: www.zoovienna.at